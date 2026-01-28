Una campaña denuncia el silenciamiento de mujeres y niñas en Afganistán

El régimen talibán lleva décadas degradando cada vez más el papel de las niñas y mujeres en su país. La campaña denuncia el maltrato sistemático y la vulneración de los derechos humanos que sufren mujeres y niñas en Afganistán, donde el régimen talibán las ha relegado a ciudadanos de segunda clase. Desde 2024, las mujeres en Afganistán viven bajo un régimen de apartheid de género, con normas y prácticas que restringen su libertad, su participación pública y su dignidad como seres humanos, incluyendo la prohibición de hablar en público.

El punto de partida creativo se apoya en un insight claro: en un mundo donde incluso la tecnología tiene voz de mujer, en Afganistán las mujeres han sido silenciadas, una pieza audiovisual realizada por la productora Petra Garmon y dirigida por la reconocida realizadora Manuela Burló Moreno.

Esta pieza audiovisual simple, pero muy impactante ha contado con la colaboración de Susana Ballesteros e Iratxe Gómez, voces de los asistentes de voz más importantes del país. Ellas, que representan como la voz de la tecnología tiene voz de mujer, serán las que denunciarán en primera persona el maltrato de la mujer en un país como Afganistán. Dando voz a las que no tienen.

Cabe destacar que todos de los que han participado en esta campaña lo han hecho de forma desinteresada.

La iniciativa se difundirá en medios digitales y redes sociales a partir del 26 de enero con el objetivo de concienciar y dar visibilidad a esta situación.

