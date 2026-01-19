Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaOsteomielitis púbicaValentinoLluvia CatalunyaNoruegaTrumpGaudíJulio IglesiasBarcelonaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Acuerdo

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

Grupo UAX se convierte en partner académico de ambas empresas referentes a través de sus marcas UAX, XTART FP, The Valley Business & Tech School y The Valley Talent

Foto de UAX.

Foto de UAX.

Servimedia

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Grupo educativo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation han formalizado su alianza estratégica para impulsar la formación e investigación en la industria del deporte, música y entretenimiento. Grupo UAX se convierte así en partner académico de las empresas referentes en sus ámbitos y afianza su modelo de cooperación con grandes organizaciones al involucrar a los profesionales del Atlético de Madrid y Live Nation en el desarrollo académico de sus estudiantes.

Gracias a esta colaboración, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) se convierte en la universidad oficial del Atlético de Madrid y Live Nation, y junto con XTART FP, el instituto de Formación Profesional del grupo, creará titulaciones de FP y Posgrado en salud, gestión deportiva en colaboración con el Atlético de Madrid, así como en gestión y tecnología aplicada a la industria de la música y el entretenimiento con Live Nation. A su vez, siguiendo el modelo del Grupo UAX, los profesionales del club de fútbol y Live Nation participarán de forma activa en el desarrollo académico de los estudiantes a través de clases magistrales y proyectos UAXmakers, que desarrollarán junto a los estudiantes de la universidad. 

La dimensión del acuerdo se amplía a nivel internacional con la posibilidad de desarrollar programas formativos en las franquicias Atlético de San Luis (México) y Atlético Ottawa (Canadá). “Para el Grupo UAX la formación práctica y conectada con las empresas es la clave de nuestro modelo, por lo que este gran proyecto con el Atlético de Madrid y Live Nation la hace realidad. Nos aportan conocimiento de la demanda de habilidades, profesionales con experiencia práctica como docentes, y prácticas profesionales para nuestros estudiantes, y a la vez nos permite retornar a empleados y jugadores la formación necesaria para su futuro desarrollo profesional. En Grupo UAX creemos en la formación integral y continua de los profesionales como palanca de desarrollo económico y social, y con esta alianza creamos nuevas vías para transferir el conocimiento a la industria deportiva y del entretenimiento formando a los mejores futuros profesionales” ha afirmado Domingo Mirón, CEO del Grupo educativo UAX. 

“El Atlético de Madrid es un club que siempre mira al futuro con optimismo y la formación es un pilar fundamental para construirlo. Contar con Grupo UAX como partner académico nos aporta experiencia para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a nuestros jugadores y empleados, pero también nos permite participar de forma directa en la formación de los futuros profesionales de la industria”, ha concretado Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid.

“Nuestra industria necesita diferentes profesionales preparados para liderar la innovación en un entorno global que evoluciona muy rápido y en el que cada vez interactúan más agentes. Con esta alianza, reforzamos nuestro compromiso con la creación de talento en todos los perfiles alrededor de la industria, capaz de transformar la música y el entretenimiento y entendiendo el sector de hoy, aportando la experiencia internacional de Live Nation y sumando la excelencia académica del Grupo UAX para que los estudiantes desarrollen competencias que marquen la diferencia en un mercado cada vez más conectado y dinámico”, señaló Ana Gómez de Castro, directora de Educación y RSC de Live Nation España.

Los estudiantes del Grupo UAX contarán también con la posibilidad de realizar sus prácticas en Live Nation y el Atlético de Madrid y disfrutarán de experiencias a lo largo del curso académico para enriquecer su formación. Estas medidas buscan impulsar la empleabilidad de los estudiantes del Grupo UAX, con una formación completa y eminentemente práctica.

Además, The Valley Business & Tech School, la escuela de negocios del grupo estará a cargo de los programas de formación in-company para jugadores y empleados del club en el área de negocios y tecnología, dos ámbitos de alta empleabilidad. Por su parte, The Valley Talent ofrecerá los servicios de headhunting y recruiting para la entidad deportiva que podrá contar con procesos de selección adaptados a sus necesidades.

El acuerdo incluye también una dotación para becas de alto rendimiento dirigidas a jugadores y programas de formación continua para empleados, con el objetivo de facilitar el acceso a titulaciones de alta empleabilidad y programas de calidad en FP, Grado y Postrado, executive, micro credenciales y certificaciones.

Grupo UAX, Live Nation y el Atlético de Madrid buscan también impulsar la generación de conocimiento y acelerar su transferencia a la sociedad para ser un motor de crecimiento económico y desarrollo social. Por ello, la colaboración que han firmado prevé el impulso de proyectos de investigación científica coordinados por UAX y con la participación de profesionales del Grupo UAX, la promotora y del club en calidad de investigadores principales o coinvestigadores.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
  3. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  4. Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
  5. Juan José Hidalgo (Air Europa): 'Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa
  6. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  7. La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
  8. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

Valentino y Giancarlo Giammetti, la relación sentimiental y profesional que construyó un imperio de moda italiano

Valentino y Giancarlo Giammetti, la relación sentimiental y profesional que construyó un imperio de moda italiano

Filmin defiende el documental sobre los disturbios en Barcelona, pero entiende las críticas

Filmin defiende el documental sobre los disturbios en Barcelona, pero entiende las críticas

Muere el diseñador Valentino, el último emperador de la moda italiana del siglo XX

Esta es la pensión media que cobrará un jubilado en Catalunya este 2026

Esta es la pensión media que cobrará un jubilado en Catalunya este 2026

El horóscopo de mañana, martes 20 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, martes 20 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

España logra el billete para la segunda fase del Europeo tras la victoria de Austria sobre Serbia

España logra el billete para la segunda fase del Europeo tras la victoria de Austria sobre Serbia

El Atlètic Lleida prescinde de Gabri Garcia como entrenador por los malos resultados

El Atlètic Lleida prescinde de Gabri Garcia como entrenador por los malos resultados