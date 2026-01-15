¿Cuáles son las oportunidades de inversión de las empresas españolas en la zona MENA?

La región MENA, que agrupa a los países del Norte de África y Oriente Medio, se ha consolidado en los últimos años como un foco de atracción para la inversión y el comercio internacionales, un creciente interés que responde a la progresiva apertura económica de muchos de estos países, a la modernización de sus sistemas financieros y bancarios y a la diversificación de sus relaciones comerciales hacia nuevos mercados según un informe elaborado por Aresbank, banco español especializado en comercio exterior con los países de Oriente Medio y Norte de África (zona MENA).

Según el último informe de perspectivas económicas regionales para Oriente Medio y Norte de África del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en octubre de 2025, la zona MENA mantendrá un ritmo de crecimiento económico robusto en 2025 y 2026. El FMI prevé un aumento del PIB del 3,3% y del 3,7%, respectivamente. Este escenario representa una oportunidad estratégica para España en términos de diversificación económica, expansión comercial y cooperación bilateral.

Seis países de la zona MENA sobresalen por su relevancia económica y su potencial de crecimiento durante el último año: Argelia, Egipto, Iraq, Libia, Túnez y Turquía, donde las empresas españolas cuentan con ventajas competitivas consolidadas, como la industria y la tecnología, el sector agroalimentario, los bienes de consumo y la automoción. Durante el primer semestre de 2025, y según datos del ICEX a través de su plataforma ESTACOM, las exportaciones españolas dirigidas a estos seis mercados alcanzaron los 9.704 millones de euros, frente a los 6.356 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Esto supone un incremento interanual del 52,7% y confirma la creciente importancia de la región MENA como destino estratégico para el comercio exterior español.

Como subraya Javier Sierra Sopranis, consejero delegado de Aresbank: "Como expertos en la región MENA desde hace 50 años, hemos sido testigos de los notables avances en la modernización de los sistemas bancarios de la región. Gracias a las políticas de integración en la economía global, estos países cuentan ahora con sistemas financieros eficientes, seguros y accesibles. Nuestra recomendación para entrar de forma efectiva en estos mercados es que no basta con conocer los intereses financieros y comerciales; también es crucial acercarse de la mano de expertos que entiendan cómo operan a nivel personal y empresarial, para obtener una visión adecuada del riesgo, de las opciones de negociación y de las posibilidades de inversión".

Tabla 1. Crecimiento exportaciones a zona MENA (1S 2024-1S 2025) en millones de euros / Ares Bank

Exportaciones más relevantes, por países

Las cifras muestran que las exportaciones españolas continuaron diversificándose y registraron sólidos resultados durante la primera mitad de 2025. Por sectores, destacan los productos industriales y tecnológicos, seguido de los bienes de consumo, el sector agroalimentario y, en cuarto lugar, las bebidas. En comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, sobresalen especialmente los productos agroalimentarios, que registraron un crecimiento del +58,3% en los seis países analizados. También muestran aumentos significativos las bebidas (+21,8%), los bienes de consumo (+15,1%) y los productos industriales y tecnológicos (+14,5%). Estos incrementos reflejan una evolución positiva y un fortalecimiento de la presencia de España en una amplia gama de sectores dentro de la región MENA.

En el desglose por mercados, Argelia muestra un claro predominio de los productos industriales y tecnológicos, que concentran el 67,79% del total de exportaciones, que alcanzaron en el primer semestre de 2025 los 1.400 millones de euros.

Por su parte, Egipto se consolida como uno de los principales socios comerciales de España en el norte de África, con exportaciones por un valor de 1.100 millones de euros en el primer semestre del año.

En el caso de Iraq, las exportaciones españolas alcanzan los 156 millones de euros. La industria tecnológica e industrial encabeza las ventas, con un 64,83% del total.

Para el caso de Libia, con un volumen exportador de 199 millones de euros, también predomina la industria tecnológica e industrial, que representa el 69,46% del total.

En Túnez, las exportaciones españolas —que ascienden a 649 millones de euros— muestran igualmente un marcado predominio del sector industrial y tecnológico, que representa el 74,25% del total. Sobresalen las industrias de medio ambiente y producción energética, la automoción y la química.

Finalmente, Turquía se erige como el principal destino de las exportaciones españolas entre los países del área, con un volumen de negocio de 6.200 millones de euros. La industria tecnológica e industrial concentra el 84,10% del total, impulsada por los sectores de automoción, química y materias primas y semimanufacturas.

Crecimiento exportaciones por productos (1S 2025) / Ares Bank

Provincias líderes en las exportaciones hacia la región MENA

En cuanto al análisis de la distribución geográfica de las exportaciones españolas hacia los seis países analizados, dentro de la zona MENA, destaca la fuerte concentración en determinados territorios que cuentan con una gran tradición industrial y una amplia experiencia en exportaciones. Concretamente, Barcelona acumula el 22,7% del total de exportaciones a estos seis países, seguido de Pontevedra (14,8%) y Madrid (11,5%) Completan el top 5 de provincias más exportadoras Valencia y Valladolid. Estos datos reflejan la importancia del litoral mediterráneo y del noroeste peninsular en la proyección exterior de España hacia el norte de África y Oriente Medio.

Provincias más exportadoras a zona MENA / Ares Bank

La importancia de un acompañamiento financiero

La cercanía geográfica y cultural entre España y los países de la zona MENA facilita las relaciones comerciales, pero resulta fundamental que las empresas españolas cuenten con el acompañamiento de expertos que las apoyen desde un enfoque cultural, personal y empresarial. Un socio estratégico puede actuar como puente entre ambos mundos, ayudando a superar barreras culturales, legales y económicas, y ofreciendo asesoramiento personalizado basado en experiencia real en la implementación de proyectos en el mundo árabe.