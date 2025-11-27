IQOS lanza una edición limitada de IQOS ILUMA i en una colaboración con Seletti

IQOS ha presentado la edición limitada IQOS ILUMA i x Seletti, fruto de una colaboración con la firma italiana de diseño Seletti, que aplica su sello creativo a los dispositivos de calentamiento de tabaco IQOS ILUMA i PRIME e IQOS ILUMA i, así como a una línea de accesorios a juego. La colección ya está disponible en España, según informó la compañía.

La nueva serie se dio a conocer en la IQOS Boutique de la calle Serrano, en Madrid, en un acto que contó con la presencia de Stefano Seletti, director creativo de la marca italiana. El objetivo de la colaboración, según ambas partes, es transformar el dispositivo en una pieza de diseño contemporáneo y en un objeto de impacto visual.

Los dispositivos incorporan un acabado en negro intenso y dorado, junto al característico patrón en zigzag de Seletti, con una propuesta gráfica que la marca enmarca bajo el concepto “Cuanto más miras, más descubres”. La colección se completa con carcasas, cubiertas y aros exclusivos, diseñados bajo la misma estética, que buscan reforzar la idea de estilo personal y permitir a los usuarios personalizar el dispositivo.

IQOS por Seletti / EPC

“Nuestra filosofía es la (R.)evolución: siempre hay que hacer algo que nunca se haya hecho antes. La creatividad es esencialmente innovación”, señaló Stefano Seletti, que defendió la curiosidad como motor para “ir más allá de las convenciones y de lo que ya se conoce”.

Por su parte, Teresa Salvador, Head of Brand Marketing & Portfolio IQOS Spain, explicó que “IQOS ILUMA i x Seletti es un homenaje a quienes se atreven a mirar más allá, a descubrir nuevas formas de disfrutar de sus momentos”, y sostuvo que la colaboración “une lo mejor de la tecnología y del diseño” y refuerza la apuesta de la marca por crear “experiencias con personalidad propia”.

IQOS, propiedad de Philip Morris International, comercializa en España dispositivos de calentamiento de tabaco destinados exclusivamente a consumidores adultos. La propia compañía recuerda que estos productos no están exentos de riesgo y que su uso implica la inhalación de nicotina, una sustancia adictiva.