La construcción de la planta de biocombustibles 2G de Moeve en Huelva supera el 50 %

Moeve y su socio Apical avanzan en la construcción de su planta de biocombustibles 2G en Palos de la Frontera (Huelva), al haber ejecutado algo más del 50 por ciento del que será el mayor complejo de producción de estos combustibles renovables en el sur de Europa.

Con una capacidad de producción flexible de hasta 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable (HVO) al año, esta nueva instalación, con una inversión acumulada de 1.200 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, permitirá duplicar su actual capacidad de producción de biocombustibles 2G, hasta alcanzar un millón de toneladas, ha informado Moeve en una nota.

Se trata de uno de los tres mayores proyectos industriales actualmente en construcción en España, que contribuye a la reindustrialización del país e impulsa su potencial para la producción de moléculas verdes.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha visitado este miércoles las obras de esta planta, ubicada en Palos de la Frontera junto al Parque Energético La Rábida, y ha dicho que "es un orgullo comprobar sobre el terreno cómo avanza uno de los tres mayores proyectos industriales que se están construyendo actualmente en todo el país".

"Esta instalación es un ejemplo de la reindustrialización que estamos promoviendo, estimulando la economía local y desarrollando proyectos a gran escala para contribuir a descarbonizar la industria y el transporte pesado en Europa", ha abundado.

El desarrollo de esta planta ha generado hasta el momento 800 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que se incrementarán hasta los 2.000 en las siguientes fases de su construcción y la operación.

Además de progresar en la construcción de la planta, también se está avanzando en la capacitación de los futuros operadores de este complejo industrial mediante un plan de más de 53.000 horas de formación diseñado para potenciar su 'reskilling' y 'upskilling', y adaptado a la gestión de este tipo de instalaciones para la producción de combustibles renovables.

Desde el comienzo de las obras, en febrero de 2024, se ha trabajado sobre las parcelas que albergarán la planta, que tendrá una superficie de 220.000 m2.

El avance de la obra civil se encuentra al 70 %, la fabricación de la estructura metálica de la instalación está prácticamente terminada y con un progreso de montaje del 30 %.

Todo ello ha permitido iniciar ya las fases finales de construcción: montaje de equipos, tuberías, instalación eléctrica e instrumentación.