Kids&Us, galardonada en los Gartner Eye on Innovation Awards 2025.

Kids&Us ha sido galardonada con el premio Gartner Eye on Innovation Awards for Education 2025 en la categoría K-12, que engloba la educación obligatoria previa a la universidad. Este prestigioso reconocimiento, otorgado por Gartner, firma líder mundial en investigación y consultoría tecnológica, distingue la apuesta de Kids&Us por una innovación educativa con propósito, consolidando su posición como una de las compañías líderes a nivel global en el ámbito de la educación.

El proyecto premiado, KUTE My Way, forma parte de la estrategia de innovación KUTE (Kids&Us: Upgrading The Essence), una hoja de ruta que impulsa la evolución del método Kids&Us manteniéndose fiel a su esencia. My Way no es una app ni una plataforma digital convencional, sino un universo digital educativo que combina la experiencia presencial con la tecnología para ofrecer un aprendizaje personalizado, seguro y responsable.

Basado en pilares como la gamificación, la personalización y la conexión entre el aula y el hogar, KUTE My Way ha sido desarrollado íntegramente desde y para Kids&Us, en colaboración con profesionales vinculados al MIT (Massachusetts Institute of Technology) y con el asesoramiento de la Northeastern University, Interpol y Microsoft, y de expertos en ética de Harvard.

“Este reconocimiento avala nuestra apuesta por una innovación educativa con propósito y nos posiciona como una de las compañías líderes a nivel mundial en el ámbito de la educación, dejando una huella transformadora en el sector. En Kids&Us, seguimos demostrando que la innovación educativa, cuando se construye con propósito y visión, puede tener un impacto real en el aprendizaje y en la vida de los niños y niñas”, ha afirmado Ana Rojo, CEO de Kids&Us.

El galardón cobra especial relevancia al haberse concedido en una edición récord en participación, con candidaturas de instituciones educativas de todo el mundo, entre ellas la University of Michigan, Northwestern University, Curtin University, Education Authority Northern Ireland e Los Angeles Unified School District. Ser seleccionada entre proyectos de tal calibre convierte este logro en un hito especialmente significativo para todo el equipo de Kids&Us.

Con KUTE My Way, Kids&Us reafirma su compromiso con una educación que une la innovación tecnológica y el desarrollo humano, poniendo siempre a los niños y niñas en el centro de su aprendizaje.

Sobre Kids&Us

Kids&Us es una empresa pionera en el sector de la educación infantil en inglés, con un método único basado en el proceso natural de adquisición de la lengua materna. Fundada en 2003, cuenta actualmente con más de 700 centros y presencia en 13 países, siendo líder en mercados como España, Italia, Bélgica y México. Su propuesta educativa innovadora ha revolucionado la forma de enseñar inglés a niños y niñas en todo el mundo.