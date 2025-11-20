La logística en la era del dato: las 6 claves para ganar ventaja en el nuevo mercado global

Madrid, 20 de noviembre de 2025. En un entorno global cada vez más interconectado, exigente y sometido a las tensiones geopolíticas, la logística vive una etapa de profunda transformación. La digitalización acelerada, la sostenibilidad como norma y la necesidad de cadenas más ágiles ante imprevistos están remodelando completamente la forma de producir, mover y comercializar bienes.

Ante este contexto, TIBA, grupo transitario y operador logístico líder a nivel internacional, identifica las seis tendencias clave que están definiendo el futuro del sector y que determinarán la competitividad de las compañías en los próximos años.

1. Tecnología estratégica: mayor visibilidad, automatización y análisis de datos

La digitalización ya no es una opción, sino el eje central de la logística moderna. Los datos sobre inventarios, rutas, cumplimiento o emisiones se consolidan como la nueva moneda de valor para el sector. Las empresas que integren plataformas digitales con visibilidad 360° y análisis predictivo ganarán una ventaja competitiva significativa en costes, servicio y sostenibilidad.

Soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización de almacenes, big data, IoT y trazabilidad en tiempo real permiten optimizar flujos, reducir errores, anticipar incidencias y mejorar la planificación.

2. Sostenibilidad como nuevo estándar

Con el transporte responsable de alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE, la logística ocupa una posición clave en la transición ecológica. La adopción de combustibles sostenibles, flotas eléctricas, optimización de rutas y embalajes ecoeficientes será un factor determinante para competir en un mercado regulado y con clientes cada vez más exigentes.

La sostenibilidad deja de ser un valor añadido para convertirse en un criterio operativo y reputacional esencial. Las cadenas logísticas deberán acreditar su compromiso real con los criterios ESG, apoyándose en operadores capaces de asesorar y acompañar en la reducción de la huella de carbono.

3. Resiliencia y flexibilidad: cadenas de suministro más cercanas y adaptables

Los últimos años han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas globales. Por ello, modelos como la regionalización y el nearshoring están ganando fuerza como estrategia para reducir tiempos de tránsito, riesgos y costes.

El reto consiste en encontrar el equilibrio entre la eficiencia de las redes globales y la agilidad de las estructuras locales. Para ello, serán indispensables herramientas de planificación avanzada, una gestión multimodal optimizada y alianzas sólidas con operadores capaces de adaptarse rápidamente a cambios regulatorios, logísticos o geopolíticos.

El sector se está transformando para ser más ágil y competitivo bajo un entorno de especialización creciente Raúl Sanz — Iberia Contract Logistics Manager de TIBA

4. Especialización logística por tipo de producto

Cada categoría de mercancía requiere un enfoque logístico distinto. Los productos perecederos, farmacéuticos o peligrosos exigen controles más exigentes de temperatura, documentación específica y personal cualificado.

La especialización por sectores será determinante para garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y la rentabilidad de la cadena logística. Los operadores que tengan una especialización adecuada por vertical, tienen una ventaja competitiva esencial.

5. Colaboración y tecnología: el nuevo vínculo cliente – operador

Los clientes demandan hoy mayor transparencia, acceso inmediato a la información de sus envíos y una gestión ágil de incidencias. Para responder a estas expectativas, el sector logístico está adoptando plataformas virtuales compartidas y herramientas de inteligencia artificial que permiten prever tiempos de entrega, actualizar datos en tiempo real, digitalizar documentación y ofrecer una atención más efectiva y personalizada.

En este nuevo modelo, las relaciones entre empresas y operadores logísticos se vuelven más colaborativas y tecnológicas, apoyadas en portales comunes, sistemas de trazabilidad conjunta y soluciones de IA para optimizar operaciones y reducir costes. El operador pasa a ser un socio estratégico, clave para impulsar eficiencia, innovación y sostenibilidad dentro del negocio.

6. Aduanas y normativa: el operador como asesor clave ante un marco regulatorio más exigente

Los tiempos de tránsito, los costes y la gestión documental siguen siendo las mayores preocupaciones de las empresas al importar o exportar. Pero el papel de las aduanas se está ampliando: ya no solo controlan el flujo de mercancías, sino también el cumplimiento de requisitos medioambientales, sanitarios y de trazabilidad.

La reforma del Código Aduanero de la Unión (CAU) y el planteamiento de un hub de datos centralizado en Europa apuntan hacia un entorno más armonizado, pero también más regulado. Para las empresas españolas, especialmente las pymes, esto implica prepararse con asesoramiento técnico y soluciones digitales que aseguren el cumplimiento en origen y destino. La transparencia y la trazabilidad serán la base de la confianza comercial internacional.

“La logística del futuro será más tecnológica, sostenible y colaborativa. Pero, sobre todo, será una logística centrada en el dato, la transparencia y la adaptación constante. Aquellas empresas que entiendan que la innovación es un camino continuo, estarán preparadas para liderar el mercado en los próximos años”, afirma Raúl Sanz, Iberia Contract Logistics Manager de TIBA