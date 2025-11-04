Bulova celebra 150 años con una exposición única: 'Los latidos de la historia'

Con motivo de su 150 aniversario, la emblemática marca de relojería Bulova ha presentado en Barcelona la exposición 'Los Latidos de la Historia', una muestra de portadas de prensa originales que ofrece una mirada única a los últimos 125 años de la historia universal a través de los ojos de los periódicos.

La exposición, presentada el 28 de octubre en el Col.legi de Periodistes de Catalunya, reunió una cuidada selección de portadas históricas originales de periódicos de todo el mundo, piezas auténticas de coleccionista procedentes del archivo personal de Josep Bosch.

La muestra pone en valor el papel de la prensa escrita como testigo directo de los acontecimientos que marcaron la evolución política, social, científica y cultural del mundo contemporáneo.

Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil española, la Guerra Fría y la construcción del Telón de Acero, hasta los primeros vuelos de la aviación, las grandes hazañas científicas, y la desaparición de figuras clave en la política y la cultura internacional, cada portada expuesta es un fragmento auténtico de historia.

Carácter internacional y multilingüe

Lo singular de esta colección es su carácter internacional y multilingüe: los hechos históricos se reflejan a través de periódicos en su mayoría publicados en el lugar de los acontecimientos y en su idioma original, muchos de ellos impresos el mismo día o a la mañana siguiente del suceso. Están representados países como España, Italia, Francia, Alemania, Austria, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia, lo que ofrece una visión global y diversa del siglo XX y sus transformaciones.

Además de rendir homenaje al legado de Bulova como cronometrador de momentos clave desde 1875 -incluyendo su histórica participación en la misión Apolo 15-, esta exposición propone una reflexión sobre el papel insustituible del periodismo impreso en una era previa a la digitalización, cuando el papel y la tinta eran los únicos soportes de la verdad diaria.

Exposición 'Los Latidos de la Historia'. / Jose Maria Bardaji

Acerca de Bulova

Bulova es una marca de relojes fundada en 1875 en Nueva York, conocida por su orientación a la innovación y precisión, base del desarrollo del primer reloj electrónico con diapasón, el Accutron.

La marca ha sido pionera en diferentes ámbitos: en el marketing con los primeros anuncios de radio y televisión en el mundo o en el espacio, al enviar un reloj a la Luna durante la misión Apolo 15. Esta pasión por la innovación se refleja por ejemplo en la relojería con colecciones tan emblemáticas como Precisionist.

Actualmente, Bulova es propiedad de la compañía japonesa Citizen y sigue produciendo relojes que combinan la tradición con la tecnología moderna.

Incluso hoy, Bulova se rige por los mismos principios fundamentales de artesanía, innovación y tecnología que guiaron la visión de su fundador hace más de 150 años. Desde entonces, la marca ha continuado estableciendo sus propios estándares y creado sus propias reglas, con el objetivo ineludible de ir más allá de los límites para ofrecer siempre algo excepcional.

Acerca de la colección Josep Bosch

Josep Bosch es un periodista con una dilatada carrera como corresponsal en diversos países de la agencia EFE y posteriormente como miembro de la División de Información y Relaciones Exteriores y jefe de prensa de la Organización Mundial de Comercio.

Es además el fundador de la Colección Josep Bosch, un proyecto privado que nació con el objetivo de recuperar, restaurar, preservar y exponer periódicos históricos de todas las partes del mundo.

Se inició en mayo de 1968 y ha llegado a incluir a miles de periódicos de ciudades o países donde se desarrollaron eventos históricos.

El objetivo de este proyecto es devolver la vida a estas primeras páginas históricas.

La Colección Josep Bosch es ahora propiedad de la Fundación Martin Bodmer que la alberga en su Biblioteca de Cologny, Ginebra.