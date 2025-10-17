Getafe Club de fútbol selecciona a Vodafone España como socio tecnológico

La integración de soluciones tecnológicas de última generación posicionará al Nuevo Coliseum como un estadio inteligente, preparado para los retos operativos, de seguridad, de conectividad y de evolución tecnológica que exige el fútbol profesional ahora y en los próximos años.

Para los aficionados del Getafe CF, supondrá disfrutar de la mejor experiencia de navegación para compartir todo lo que suceda en el campo. Por ejemplo, con video en alta definición ó con llamadas en alta calidad HD desde cualquier punto del estadio con alta disponibilidad.

Vodafone liderará el diseño, despliegue y puesta en marcha de la infraestructura de comunicaciones con la instalación de un nodo 5G dedicado, con fibra ultrarrápida por todo el estadio (gradas, tribuna preferente y córners) y con más de 200 puntos de WiFi 7 distribuidos por todo el recinto del Nuevo Coliseum.

La tecnología 5G de Vodafone multiplica por 10 las velocidades de 4G. Además, la operadora utilizará la tecnología Massive MIMO para aumentar significativamente la capacidad y eficiencia de sus redes móviles, tanto 5G como 4G, permitiendo conectar a más usuarios al mismo tiempo y ofrecer mayores velocidades en el estadio. Esta tecnología emplea múltiples antenas para dirigir la señal de manera más precisa, consiguiendo una experiencia más rápida, estable y de máxima calidad.

Nuevo Estadio / Cedida

Un diseño de red flexible y escalable

Un diseño de red flexible y escalable permitirá proporcionar un acceso a Internet ciberseguro en todos los puntos del estadio, así como servicios digitales de control de accesos y videovigilancia IP, sensores y sistemas de monitorización, videomarcadores, pantallas LED, sistema de sonorización y conectividad con los servicios del club. Por ejemplo, el sistema de video de control de accesos integra inteligencia artificial para detectar objetos peligrosos, reconocimiento facial y análisis de comportamiento con alertas ante amenazas en tiempo real.

Para satisfacer las necesidades operativas del club, se facilitarán servicios redundados de videoconferencia, plataformas de gestión interna, servicios de streaming, cartelería digital y puntos de conectividad WiFi para personal, prensa e invitados con los máximos requisitos de seguridad.

“Este acuerdo con el Getafe CF reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de grandes recintos inteligentes y conectados, aplicando nuestra experiencia en 5G y conectividad confiable para crear espacios más seguros y eficientes para el disfrute de los socios, aficionados y personal del club”. José Miguel García — CEO de Vodafone España

Vodafone facilitará formación técnica al personal del Getafe CF encargado de la supervisión de la red, incluyendo el uso de herramientas de monitorización y gestión, procedimientos básicos de operación y diagnóstico y escalado de incidencias. Esto garantiza que el club pueda tener visibilidad y control sobre su infraestructura, incluso si la operación diaria está delegada.

“Este acuerdo con Vodafone España reafirma nuestro compromiso con nuestros abonados y aficionados para ofrecerles la mejor experiencia tecnológica en el Nuevo Coliseum. Gracias a la implantación de soluciones de conectividad de última generación, nuestro estadio se convertirá en un referente en innovación, seguridad y sostenibilidad, no solo en el ámbito deportivo, sino también como espacio para la organización de grandes eventos en la Comunidad de Madrid”. Antonio Sánchez — CEO de Getafe CF

Con este proyecto, el Getafe Club de Fútbol, equipo que cumple su vigésimo primera temporada en Primera división, desde que logró su ascenso en 2004 y que ocupa el puesto número doce en la clasificación histórica de LaLiga en el s.XXI, se beneficiará de un estadio a la vanguardia tecnológica, capaz de optimizar su gestión operativa y de ofrecer nuevos servicios digitales a socios y aficionados. El recinto se convertirá en un entorno más seguro y conectado, siendo referente en la aplicación de la tecnología en entornos deportivos y de entretenimiento.