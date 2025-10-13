Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moda

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana

Jude Law, en la campaña de Emidio Tucci.

Redacción

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana La firma Emidio Tucci, de El Corte Inglés, lanza su nueva colección otoño-invierno 2025 de la mano del reconocido actor Jude Law, icono internacional de estilo y sinónimo de elegancia. La campaña celebra la fusión entre el estilo clásico y la frescura contemporánea, con prendas que elevan el día a día sin renunciar al confort.

Jude Law encarna a la perfección el espíritu de Emidio Tucci: un hombre que valora la calidad, la autenticidad y el diseño. Su presencia aporta carácter a una campaña que redefine el concepto de elegancia masculina.

La campaña ha sido realizada por la productora LEE FILMS, con fotografía de Pablo Sáez y dirección de Albert Moya, en colaboración con los equipos internos de El Corte Inglés.

La colección está disponible en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, así como en la web www.elcorteingles.es y en la App de compra. Descubre más sobre Emidio Tucci en su cuenta de Instagram: @emidiotucci.

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ firma máximo de temporada y lidera un domingo marcado por el desfile del 12 de octubre

Hamás completa la liberación de los rehenes vivos que quedaban en Gaza

Los viajes del Imserso, al límite: la demanda crece mientras las plazas bajan y los pensionistas viajan con más salud y ganas

¿Puede caducar el examen teórico de conducir?

La Universidad Camilo José Cela se involucra en formar a jóvenes indígenas de América Latina para que emprendan en sus comunidades

BBVA y Sabadell inician la semana decisiva de la opa con alzas en el Ibex

¿Qué es el 'Modo IA' del buscador de Google y cómo activarlo?

