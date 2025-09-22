La ciudad es la nueva pasarela
El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista esta temporada
Redacción
Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel toman la ciudad de Lisboa como una pasarela, irradiando diversión, frescura y naturalidad.
Los looks vienen cargados de nuevas tendencias: el street style se adueña de la temporada. Ya es otoño en El Corte Inglés.
Esta temporada predominan los tonos cálidos y sofisticados como el marrón, el gris topo y el berenjena. El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista, mientras que las prendas estructuradas y las siluetas marcadas se imponen como símbolo de poder, estilo y personalidad.
La campaña ha sido realizada por la productora CAP, dirigida por Álvaro Colom y los equipos internos de El Corte Inglés. La canción elegida es River de Miley Cyrus.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages