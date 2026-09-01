De la luna nueva a la luna llena: así evoluciona el cielo nocturno en septiembre 2026

La compañera inseparable de la Tierra, la Luna, sigue un ciclo constante que se repite una y otra vez a lo largo del año.

En algo menos de un mes -unos 29 días y medio- el único satélite natural del planeta completa todas sus fases visibles: desde la oscuridad de la luna nueva hasta el brillo máximo de la luna llena, pasando por los cuartos creciente y menguante.

Este reloj natural ha servido durante siglos para organizar cosechas, fiestas y hasta creencias populares, y hoy sigue siendo una de las formas más sencillas de acercarse a la astronomía básica.

Trío alineado

El mecanismo que hay detrás es sencillo de explicar: las fases lunares dependen de cómo se alinean el Sol, la Tierra y la propia Luna.

Cuando nuestro planeta se sitúa entre el Sol y el satélite, la cara visible de la Luna queda completamente iluminada y se produce la fase de Luna llena, esa imagen clásica del disco brillante que domina el cielo nocturno.

En el extremo opuesto, cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, entra en fase de luna nueva: su hemisferio iluminado no se ve desde aquí, y el satélite parece desaparecer por completo.

La Luna miente

Entre esos dos extremos se desarrollan las fases intermedias. Tras la Luna llena llega el cuarto menguante, también llamado decreciente: la iluminación va retrocediendo y, en el hemisferio norte, veremos iluminada la parte izquierda del disco, con forma de C.

En la cara opuesta aparece el cuarto creciente: cuando la Luna abandona la fase nueva y empieza a ganar luz; en este caso, la mitad derecha aparece iluminada y el satélite toma la forma de D.

Esa combinación de letras ha dado pie a una de las frases mnemotécnicas más repetidas en divulgación: la idea de que la Luna es mentirosa, porque cuando crece parece una D, inicial de decreciente, y cuando decrece se parece a una C, inicial de creciente.

Del 4 al 26

Según los datos astronómicos, septiembre del 2026 arrancará con la Luna pasando de llena a cuarto menguante el 4 de septiembre (a partir de las 9.51 horas, hora peninsular española, y bajo el signo de Géminis), continuará con la luna nueva el día 11 (a partir de las 5.27 y en Virgo), pasará por el cuarto creciente el 18 (desde las 22.43 horas y con el signo de Sagitario) y culminará con la Luna llena el 26, cuando ya ha empezado el otoño (el día 23 a las 2.05 de la mañana, siempre en horario peninsular).

Eso significa que la primera parte del mes estará marcada por noches progresivamente más oscuras, ideales para observar objetos de cielo profundo, mientras que la segunda mitad irá ganando brillo conforme la Luna se acerque al plenilunio.

La cita más esperada será la Luna llena del 26 de septiembre, que alcanzará el máximo de iluminación a las 18.49 horas y se verá bajo el signo de Aries.

De la cosecha o del maíz

Esta Luna es conocida tradicionalmente como Luna de la cosecha, un nombre que remite a una época en la que los agricultores dependían de su luz para prolongar la jornada en los campos cuando aún no existía la electricidad.

En algunas tradiciones de pueblos nativos americanos también se la llama Luna del maíz, haciendo referencia a la temporada de recolección de este cultivo esencial.

El comienzo del otoño astronómico, previsto para principios de septiembre en el hemisferio norte, coincidirá así con un tramo del ciclo lunar muy dinámico: la Luna pasará de cuarto creciente a llena en cuestión de días, acompañando el cambio de estación con un aumento progresivo de brillo en el cielo.

Para muchos observadores, esta combinación de fechas se convierte en una oportunidad perfecta para salir al exterior y disfrutar de paisajes iluminados de forma natural, especialmente en entornos rurales con baja contaminación lumínica.

Una normal y dos superlunas

El calendario astronómico del 2026 registra 12 plenilunios, uno por mes, más uno extra: teniendo en cuenta que el año tiene un total de 365 o 366 días -dependiendo si es bisiesto o no-, hay un total de 12,4 ciclos lunares completos al año.

Eso quiere decir que, cada entre dos y medio y tres años aproximadamente, se dan 13 lunas llenas al año. Un total de 37 veces cada siglo.

Y eso ha sucedido este año, en mayo, cuando hubo Luna llena la noche del 1 al 2 y la del 30 al 31.

Aparte de la del 26 de septiembre, pues, quedan tres más: en octubre, en noviembre y en diciembre. Y de esas que quedan, dos destacan por un detalle extra: se las considera superlunas, porque se producen cerca del perigeo, el punto de la órbita en el que la luna está más próxima a la Tierra.

Más grande y brillante

El término superluna se popularizó a finales del siglo XX para describir lo que técnicamente se conoce como Luna llena de perigeo: un plenilunio que coincide con esa posición más cercana.

Esa ligera diferencia de distancia hace que el disco lunar se perciba algo mayor y más brillante que en otras lunas llenas del año.

Los cálculos indican que, en promedio, una superluna puede verse aproximadamente un 7% más grande y hasta un 16% más luminosa que una Luna llena estándar, cifras que pueden aumentar si se compara con una Luna llena en el punto más alejado de la órbita.

Difícil de ver a simple vista

Aun así, es un cambio sutil, difícil de distinguir a simple vista sin imágenes de referencia.

Estas son las tres Lunas con las que se cerrará 2026:

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