¿Qué luna hay hoy en España? Todas las lunas (y superlunas) de este mes de agosto

La luna, el satélite natural de la Tierra, es un astro que orbita alrededor de ella y refleja la luz del sol. Tiene distintas fases, que influyen en las mareas y en los ciclos naturales de las personas, marcadas por sus cuatro fases más importantes: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, que corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente.

A lo largo del verano, que acaba el próximo 22 de septiembre, habrá un total de cuatro lunas llenas, y dos de ellas serán superlunas: la del próximo 19 de agosto (llamada del esturión, porque es la época en que los nativos de Estados Unidos pescaban con más facilidad ese pez de gran tamaño en los grandes ríos y lagos del país) y la del 18 de septiembre, llamada de la cosecha, que viene de cuando no había electricidad y los agricultores dependían de la luz de la luna para poder trabajar en la cosecha hasta más tarde.

Esta segunda superluna coincidirá, además, con un eclipse parcial de luna, que será visible desde América, Europa -España incluida- y África.

Máxima iluminación

Una luna llena se da cuando la Tierra se encuentra entre el sol y la luna, de manera que esta refleja la luz solar con toda su cara visible, alcanzando su máxima iluminación. Antes de la llegada a esa etapa, el satélite pasa por el cuarto creciente, que es cuando en el hemisferio norte tiene la mitad derecha iluminada y tiene forma de 'D'.

Una vez terminada la luna llena, esta pasa a cuarto menguante o decreciente; es decir, la parte izquierda iluminada y forma de 'C'. Es por ello por lo que se suele decir que la luna es mentirosa: porque cuando crece tiene forma de 'D' -letra por la que empieza el verbo 'decrecer' y su variante adjetivada 'decreciente'- y cuando decrece tiene forma de 'C' -letra por la que empieza el verbo 'crecer' y su variante adjetivada 'creciente'-.

Posteriormente, la luna se convierte en luna nueva, también denominada novilunio o interlunio, que es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta.

Estas son las fases lunares de este mes de agosto y su horario peninsular español, según el Instituto Geográfico Nacional:

Días y fechas de las fases de la luna

Luna nueva: desde las 13.13 horas del 4 de agosto, bajo el signo de Leo. Cuarto creciente: desde las 17.19 horas del 12 de agosto, bajo el signo de Escorpio. Luna llena: desde las 20.26 horas del 19 de agosto, bajo el signo de Acuario. Cuarto menguante: desde las 11.26 horas, del 26 de agosto, bajo el signo de Géminis.

Más brillante y más grande

Por su parte, el término superluna fue acuñado en 1979 y se usa en la actualidad para describir lo que los astrónomos llamarían una luna llena de perigeo, es decir, una luna llena que ocurre cerca o en el momento en que la luna está en su punto más cercano de la órbita alrededor de la Tierra.

Por este motivo, la luna es ligeramente más brillante y más grande que una luna llena normal. Sin embargo, es algo que, a simple vista, es casi imposible de detectar.

Con todo, una superluna llena se ve un 7% más grande y un 16% más brillante en comparación con una luna llena promedio. Y es un 14% más grande y un 30% más brillante que el apogeo de la luna llena, que es cuando esta está más alejada de la Tierra.

Todas las lunas (y superlunas) del año

Además de la superluna del 19 de agosto, que será a partir de las 20.25 horas (hora peninsular española) y bajo el signo de Acuario, habrá un total de cuatro lunas más, tres de ellas, superlunas, según destaca el medio especializado EarthSky:

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