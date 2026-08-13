¿Cuándo será el próximo eclipse solar en España? Ya hay fecha y no tardará mucho

Tener la oportunidad de presenciar un eclipse no sucede con mucha frecuencia. De hecho, en la Península Ibérica, el último eclipse total anterior al de este 12 de agosto fue hace más de 100 años. Pero esta sequía de eclipses va a terminar durante los próximos años, ya que el territorio español podrá encadenar dos eclipses solares totales y uno anular.

Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando un cuerpo celeste se coloca entre otro cuerpo y una fuente de luz, haciendo que la luz quede total o parcialmente bloqueada. En el caso de la Tierra, este fenómeno sucede cuando la Luna se sitúa entre el Sol y nuestro planeta.

Encontramos principalmente tres tipos de eclipses solares: parcial, en el que la Luna no llega a cubrir enteramente el Sol; total, en el que la Luna sí llega a cubrir de forma completa el Sol, dejando una especie de anochecer durante unos minutos; y, finalmente, el eclipse anular, que también es total, pero la distancia de la Luna respecto a la Tierra es superior, con lo que su disco se ve más pequeño que el del Sol.

Últimos eclipses en España

Los eclipses parciales suelen darse cada pocos años en el mismo territorio; en el caso de España, el último eclipse parcial tuvo lugar en 2025. Por lo que respecta a los eclipses anulares, son más complicados de ver, ya que la Luna debe ponerse justo en frente del Sol. En España, el último eclipse anular fue el 3 de octubre de 2005.

Pero donde realmente se complica la posibilidad de ver un eclipse es en los totales, porque tiene que coincidir la posición de la Luna con la distancia perfecta para que cubra todo el Sol. A pesar de que el último eclipse solar que se pudo ver en España fue en 1959, solo se vio desde las Islas Canarias. Por tanto, para encontrar el último eclipse solar anterior al de ayer que se pudo ver desde la Península, nos tenemos que remontar hasta el 1912, hace 114 años.

Trío de eclipses

De hecho, en el intervalo de años entre 1900 y 1912, en España se pudieron ver tres eclipses totales. En la actualidad, según la información del Instituto Geográfico Nacional, de alguna manera, se volverá a repetir ese trío de eclipses, ya que entre 2026 y 2028, el territorio español podrá presenciar dos eclipses solares totales y uno anular.

El primero de este trío de eclipses tuvo lugar este 12 de agosto. En España, este fenómeno comenzó sobre las 19:20 en Galicia y terminó entre las 20:45 y las 21:30 horas, dependiendo de la ubicación. La franja de totalidad del eclipse atravesó la Península Ibérica, pasando por gran parte del norte de España. La fase de totalidad se produjo, también dependiendo de la zona, entre las 20:26 y las 20:41 horas.

Eclipse del 2 de agosto de 2027

El próximo eclipse total, el segundo de la serie, será casi dentro de un año, el 2 de agosto de 2027. La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar y cubrirá el extremo sur de la Península y el norte de África, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. El eclipse tendrá lugar durante la mañana, y la máxima duración de la totalidad será en Ceuta, con 4 minutos y 48 segundos.

Finalmente, el tercer eclipse será anular y tendrá lugar el 26 de enero de 2028. La franja de totalidad de este tercer eclipse pasará por ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia, donde la fase anular se verá completa. En otras ciudades como Palma de Mallorca y Barcelona solo se verá el principio de la fase anular, ya que el Sol se pondrá antes de que esta termine.