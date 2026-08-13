¿Cuándo hay Luna llena en agosto 2026 y por qué se llama del esturión?

La Luna, el único satélite natural de la Tierra, ha estrenado el mes en cuarto menguante, fase a la que llegó este jueves 6 a las 4.21 horas (hora peninsular).

Justo 22 días más tarde veremos la tercera plenitud del verano, después de las de finales de junio y julio, cuando la Luna vuelva a colocarse frente al Sol con la Tierra en medio, dibujando en la noche ese disco redondo y luminoso.

El mismo ciclo lunar

Este espectáculo se repite siguiendo el ritmo del ciclo lunar, de unos 29,5 días, pero el calendario terrestre (365 o 366 jornadas) hace que no siempre encajen las cuentas: en un año caben unos 12,4 ciclos completos.

Por eso, cada dos o tres años se cuelan hasta 13 lunas llenas; ya ocurrió en 2023 y ha vuelto a pasar este 2026, tras un mayo con dos plenilunios, el día 1 y el 31.

Imagen de archivo de la luna a través de la hierba en Hannóver (Alemania) en agosto de 2015. / Efe / Julian Stratenschulte

La Luna atraviesa cuatro etapas bien diferenciadas antes de completar la vuelta: cuarto creciente, plenilunio, cuarto menguante y Luna nueva, cuando prácticamente desaparece de nuestra vista.

Bajo el signo de Piscis

La fase de plenilunio es la más icónica, porque desde la superficie terrestre vemos el hemisferio completamente iluminado, como una lámpara natural en mitad de la oscuridad.

Este verano tendrá su momento álgido con la llamada Luna de esturión, el plenilunio de agosto, que llegará el día 28 a las 6.18 horas bajo el signo de Piscis.

El nombre procede de las tradiciones de los pueblos originarios norteamericanos, que asociaban estas fechas al auge de la pesca del esturión en grandes ríos y lagos.

Una especie prehistórica que da nombre a la Luna

Los esturiones son peces de agua dulce pueden alcanzar los 3,5 metros y rozar los 90 kilos, una especie prehistórica hoy amenazada por la sobrepesca y la contaminación.

La Luna de agosto también marca en el hemisferio norte el arranque simbólico de la época de cosecha, cuando se prepara la tierra para el otoño.

Por eso recibe otros nombres como Luna de maíz, Luna creciente o Luna de las cerezas negras, así como Luna ascendiente, en alusión a las aves jóvenes que aprenden a volar en este periodo.

Luna llena en Grecia, en una imagen de archivo, en agosto de 2011. / Efe / Simela Pantzartz

13 lunas llenas

El calendario lunar de 2026 tiene 13 lunas llenas en total y las últimas dos, las de noviembre y diciembre, serán superlunas, es decir, plenilunios que coinciden con la máxima cercanía de la órbita lunar a la Tierra.

En estas fechas el disco se percibe ligeramente más grande y brillante que de costumbre, aunque la diferencia apenas se aprecia a simple vista.

Los cálculos apuntan a que una superluna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena en su punto más lejano, el apogeo.

Dos superlunas

Estas son todas las lunas llenas, de septiembre a diciembre:

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