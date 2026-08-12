Filtros solares para móvil: los mejores modelos y dónde comprarlos para fotografiar el eclipse

El eclipse total de Sol de esta tarde será una cita excepcional en España, pero fotografiarlo con el móvil exige una precaución irrenunciable: durante las fases parciales, la cámara debe llevar un filtro solar específico y certificado delante de la óptica.

No basta con bajar la exposición, usar gafas de Sol normales ni colocar un filtro ND (de densidad neutra, que reduce la cantidad de luz que llega a la óptica) convencional: para capturar el disco solar sin poner en riesgo el sensor, hay que recurrir a material diseñado para observación solar, como los filtros solares homologados o unas gafas de eclipse certificadas (ISO 12312‑2). Y nunca mirar el Sol a través de la pantalla sin esa protección.

La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este y alcanzará ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma. Como el fenómeno se producirá con el Sol muy bajo, conviene elegir un punto despejado hacia el oeste y preparar la toma con antelación.

La regla clave para fotografiarlo

Durante la fase parcial, el Sol sigue emitiendo una intensidad capaz de dañar la cámara y de provocar lesiones oculares si se observa directamente.

Un filtro solar homologado, bien fijado sobre la óptica, reduce la radiación antes de que alcance el sensor; la pantalla del teléfono no sustituye nunca a las gafas de observación.

El filtro puede retirarse únicamente durante la totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. Hay que volver a colocarlo antes de que aparezca el primer destello de luz, una transición que en algunos lugares puede producirse en segundos.

Qué buscar antes de comprar y dónde hacerlo

Las características que debe reunir el filtro solar para fotografiar el eclipse con una cámara o con el móvil son:

Que sea certificado para fotografía u observación solar , compatible con la óptica del teléfono.

, compatible con la óptica del teléfono. Material sin arañazos, perforaciones ni dobleces , porque cualquier deterioro compromete la protección.

, porque cualquier deterioro compromete la protección. Sujeción firme , mediante clip, adaptador o soporte, para evitar que se desplace durante la toma.

, mediante clip, adaptador o soporte, para evitar que se desplace durante la toma. Tamaño adecuado para cubrir por completo la lente, especialmente en móviles con varios objetivos.

Estos productos debes adquirirlos en ópticas, comercios de astronomía, distribuidores especializados o establecimientos que acrediten claramente el uso solar del producto.

¿Y las gafas para eclipses certificadas? Sí, pueden servir como barrera improvisada delante de la óptica si se mantienen bien sujetas, pero es mejor usar un adaptador solar específico, porque ofrecen una fijación más estable y resultados más consistentes.

Y mucho cuidado: los filtros polarizadores, las gafas de sol y los ND fotográficos comunes no son una alternativa segura para mirar o captar imágenes del Sol.

Ajustes útiles del móvil

Para sacar fotografías de calidad del eclipse, y siempre con el filtro homologado ya instalado, el objetivo es evitar una imagen quemada y reducir las vibraciones:

Activa el modo manual o profesional si el móvil lo permite.

Mantén el ISO bajo, entre 100 y 200.

Prueba velocidades rápidas y ajusta la exposición hasta distinguir el contorno solar.

Bloquea enfoque y exposición sobre el Sol filtrado.

Usa trípode o apoyo estable, temporizador y zoom óptico si lo tienes.

Por último, y aunque la imagen final dependerá de la climatología, conviene hacer pruebas antes del día del eclipse porque, como dura poco, no habrá margen para reaccionar si algo falla.