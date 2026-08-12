El vuelo de Iberia para ver el eclipse solar: así lo puedes seguir online

Mientras miles de personas preparan su viaje para vivir el eclipse en zonas de observación con una visibilidad privilegiada alrededor de todo el país, la aerolínea Iberia ha decidido llevar la experiencia a otro nivel y ha organizado un vuelo especial que permitirá observar el eclipse a más de 10.000 metros de altitud y retransmitirlo en directo para todo el mundo.

Cualquier persona podrá disfrutar en tiempo real de imágenes inéditas del fenómeno astronómico desde una posición afortunada: por encima de las nubes y sin necesidad de salir de casa.

Retransmisión en directo en sus redes sociales

Está previsto que la retransmisión en directo comience a las 19.35 horas (hora peninsular española). Su emisión será posible gracias al nuevo servicio de conectividad wifi de alta velocidad con tecnología Starlink y se podrá seguir a través de las redes sociales de Iberia.

El vuelo especial llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, Nicolás Copérnico. Será operado con un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia, y despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18.45 horas. La ruta que seguirá ha sido diseñada para maximizar las condiciones de observación del eclipse sobre la provincia de Palencia (Castilla y León).

"Visión de la corona solar libre de nubosidad"

La tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto con formación en Astrofísica Javier Meana Fernández.

Enmarcado en el proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa, el vuelo también servirá como misión científica, ya que se realizarán mediciones de la morfología del Sol y otros estudios aprovechando las condiciones de observación.

Por tanto, a bordo viajará un grupo de investigadores del proyecto que lidera el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, quien comenta que "la observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra" en el comunicado enviado por la compañía.

Entorno del Sol, planetas y otras estrellas

Desde el avión, no solo se podrá observar el eclipse, sino que para la investigación merece la pena contemplar todo el entorno del Sol, incluida la posición aparente de Venus y Mercurio, y también de otras estrellas visibles.

"Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia.