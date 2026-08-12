La hora exacta para no perderte la mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona

Esta tarde el cielo ofrecerá uno de los espectáculos naturales más extraordinarios de las últimas generaciones: un eclipse total de Sol cruzará la Península Ibérica y convertirá durante algo más de un minuto el día en noche.

Durante este fenómeno, la luna ocultará el sol dentro de una franja que atravesará el territorio de noroeste a este, lo que provocará que cambie la luz, descienda la temperatura y que se puedan ver las estrellas en el firmamento.

Además, se podrán observar las llamadas perlas de Baily, unos destellos de luz que se forman cuando los últimos rayos de sol se filtran a través de los valles y las montañas del relieve lunar.

Hace más de 100 años

Lo que hace más especial a este día es que será el primer eclipse total de España en más de 100 años y, además, tendremos tres seguidos en 2026, 2027 y 2028.

El evento astronómico iniciará a las 19.20h su trayectoria visible en Galicia, avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.30. Aunque la totalidad del eclipse se limitará a esa franja geográfica, el resto de las localidades del país también podrán disfrutar del acontecimiento, pero de manera parcial.

El eclipse cruzará toda España, pero en Catalunya se dividirá de forma muy clara: el sur de la comunidad se oscurecerá por completo y se podrán ver las estrellas, pero Barcelona y el norte solo lo verán de manera parcial.

Eclipse solar. / Archivo

Puntos de Catalunya

Girona se encuentra fuera de la franja pero, aun así, el eclipse podrá apreciarse: en la ciudad comenzará a verse a partir de las 19.40h y alcanzará su máximo a las 20.28h.

Los que se queden en Barcelona, deben saber que no se hará de noche completamente, pero el fenómeno será igualmente visible a partir de las 19.41. No será hasta las 20.29 cuando alcance su punto más álgido y la luna tape el 99,8% de la luz del sol.

Los afortunados que puedan desplazarse a las provincias de Lleida y Tarragona serán los que más podrán disfrutar del acontecimiento: la mitad sur de la provincia de Lleida quedará completamente a oscuras, especialmente en el barrio de Magraners, donde habrá unos 30 segundos de oscuridad. Allí, el eclipse comenzará a verse a las 19.41 y llegará a su clímax a las 20.29, dejando la ciudad sin luz.

Oscuridad absoluta

Asimismo, toda la provincia de Tarragona quedará sumida en la noche absoluta, y en algunos lugares durante más de un minuto: en municipios de la comarca del Montsià como Amposta, Alcanar o L'Aldea la noche se apoderará de los territorios durante un minuto y medio. En la capital tarraconense, el eclipse podrá observarse a partir de las 19.42 y alcanzará su punto álgido a las 20.30h.

Para poder ver el fenómeno sin complicaciones, se han seleccionado 27 puntos de observación en 20 localidades donde se podrá ver el eclipse total del sol.

Los lugares situados en la provincia de Tarragona son: Valls, Cambrils, Montbrió del Camp, Reus, L’Aldea, El Vendrell, Amposta, Santa Bàrbara, Móra La Nova, Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra y Gandesa. Asimismo se suman a la lista otros tres municipios tarraconenses : L’Ametlla de Mar, Camarles y Alcanar.

son: Valls, Cambrils, Montbrió del Camp, Reus, L’Aldea, El Vendrell, Amposta, Santa Bàrbara, Móra La Nova, Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra y Gandesa. Asimismo se suman a la lista otros tres municipios : L’Ametlla de Mar, Camarles y Alcanar. De la provincia de Lleida tan solo hay dos localidades seleccionadas para el acontecimiento: Les Borges Blanques y la propia capital leridana.

Es importante destacar que mirar al sol directamente puede ocasionar daños irreversibles en los ojos, por lo que es muy importante utilizar gafas homologadas (con sello ISO 12312-2) para disfrutar de la experiencia.