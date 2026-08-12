Eclipse solar del 12 de agosto: la guía definitiva para disfrutarlo y conocer todas sus curiosidades

España se prepara para vivir esta noche del miércoles 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas: un eclipse solar total que podrá contemplarse desde buena parte del país.

Además, el acontecimiento llega acompañado de una coincidencia poco habitual que acabará de cerrar este espectáculo astronómico: las lágrimas de San Lorenzo.

El eclipse también es especialmente relevante porque supone el regreso de la totalidad solar a la Península Ibérica después de más de un siglo y porque forma parte de una excepcional trilogía de eclipses solares que se podrán observar desde España durante los próximos años.

La franja que atraviesa España

Con todo esto, es útil conocer algunas de las claves que te permitirán disfrutar y entender plenamente este fenómeno.

La franja de totalidad atravesará buena parte el norte de España y continuará hacia el este hasta alcanzar las Baleares. El eclipse comenzará durante la tarde y, dependiendo del punto del territorio, podrá observarse de forma total o parcial.

Ciudades y municipios situados fuera de la franja de totalidad podrán contemplar cómo la Luna cubre una parte muy importante del Sol, pero no llegarán a experimentar la oscuridad propia de un eclipse total.

Cómo asegurarse un buen punto de observación

La situación geográfica será, por tanto, determinante. Además, también será clave elegir un buen punto de observación, ya que el eclipse tendrá lugar cerca del atardecer y el Sol se situará ya muy bajo sobre el horizonte.

Esto significa que un edificio, una montaña, una colina o cualquier otro obstáculo puede ocultarlo precisamente durante los minutos más esperados. Es por eso que la aplicación Eclipsi.infopermite conocer la trayectoria que seguirán el Sol y la Luna, de manera que el usuario puede comprobar visualmente si en esa dirección hay algún elemento que pueda obstaculizar la observación.

También está disponible Tres Eclipses, una herramienta que con su visor también permite comprobar si desde una determinada localización algún edificio o árbol puede dificultar la observación del eclipse y consultar cuándo alcanzará su totalidad.

Diferencia entre un eclipse parcial y total

Aunque pueda parecer que entre un 99% y un 100% de ocultación apenas existe diferencia, astronómicamente el salto es enorme. En un eclipse total, la Luna llega a cubrir por completo el disco solar. Es entonces cuando se producen algunas de las imágenes más características del fenómeno y puede observarse la corona solar.

En un eclipse parcial, incluso cuando el porcentaje de ocultación es muy elevado, queda una parte del disco solar sin cubrir y puede llegar a no ser apreciable para el ojo humano, ya que la propia luz del Sol lo impide.

Un eclipse que también puede escucharse

Para la ocasión, también se contará con alternativas para que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan experimental el eclipse. Una de ellas es LightSound, un dispositivo desarrollado originalmente en la Universidad de Harvard que transforma los cambios en la intensidad de la luz a sonidos.

Su funcionamiento es sencillo: a medida que disminuye la luminosidad durante el eclipse, el aparato convierte ese cambio en tonos que permiten percibir de manera sonora cómo evoluciona el fenómeno.

Coincidencia con otro espectáculo astronómico

El eclipse, además, llegará acompañado de otro espectáculo celeste. La noche del 12 y 13 de agosto coincidirá con el máximo de actividad de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año. Sus meteoros son conocidos popularmente como lágrimas de San Lorenzo.

La coincidencia resulta especialmente llamativa porque el eclipse se producirá durante la tarde y las Perseidas alcanzarán su mejor momento durante la noche y la madrugada. En condiciones ideales, pueden llegar a observarse numerosos meteoros por hora, especialmente desde lugares alejados de la contaminación lumínica.

Una trilogía de eclipses

El eclipse del 12 de agosto no será un acontecimiento aislado. España vivirá una secuencia excepcional de tres eclipses solares visiblesdesde su territorio en apenas 18 meses. El calendario comienza con el eclipse total de esta noche. Un año después, el 2 de agosto de 2027, llegará otro eclipse solar total, esta vez especialmente destacado en el sur de España.

La trilogía terminará el 26 de enero de 2028, cuando un eclipse solar anular deje el conocido como 'anillo de fuego': la luna pasará directamente por delante del sol, pero no lo cubrirá completamente, creando la apariencia de una aureola brillante alrededor de ella.

Con el eclipse anular termina la tríada de eclipses ibéricos de 2026-2028. Para poder observar otro eclipse total desde España, habrá que esperar un cuarto de siglo, hasta el próximo año 2053, según informa el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Los eclipses no serán para siempre

Aunque parezca un fenómeno destinado a repetirse eternamente, los eclipses solares totales no durarán para siempre. La razón está en la propia relación entre la Tierra y la Luna.

La Luna se aleja progresivamente de nuestro planeta, unos 3,8 centímetros al año. Actualmente, se encuentra a la distancia adecuada para que, vista desde la Tierra, pueda llegar a cubrir por completo el disco solar durante un eclipse. Pero a medida que se aleje, su tamaño aparente será cada vez menor y llegará un momento en el que ya no podrá tapar completamente el Sol.

Eso significa que los eclipses solares totales son, en cierto modo, un fenómeno temporal en la historia del planeta. Dentro de unos 600 millones de años, la Luna parecerá demasiado pequeña en el cielo para producirlos y los eclipses solares anulares pasarán a ser mucho más habituales.

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Por ahora, sin embargo, no hay que preocuparse por perderse ningún eclipse solar total como el de hoy, que será solo el primero de una de las secuencias astronómicas más excepcionales que España podrá disfrutar en los próximos años.