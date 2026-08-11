Las aplicaciones imprescindibles en Android e iOS para no perderte el eclipse solar del 12 de agosto

El 12 de agosto, España se convertirá en el epicentro mundial de la astronomía: un eclipse total de Sol cruzará la Península por primera vez en más de un siglo.

Para vivirlo de verdad, sin perderte ni un segundo de la totalidad y evitando edificios, montañas y nubes en el horizonte, conviene que prepares tu móvil para convertirlo en un centro de control astronómico con las mejores apps de eclipse, mapas de sombras y visores oficiales.

Más que una app en sí, es una herramienta, que se alimenta de datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional y traduce toda esa información en una visualización sencilla: la franja de totalidad que cruzará el norte peninsular y Baleares, las zonas donde solo se apreciará un bocado al Sol y la trayectoria de la sombra a medida que avanza el atardecer.

Mapa interactivo que muestra los mejores lugares para observar el eclipse del 12 de agosto.

Es la aplicación oficial que el Instituto Geográfico Nacional ofrece para planificar los tres grandes eclipses que se verán en España entre 2026 y 2028, con horarios exactos, fases, magnitudes y trayectoria calculadas para cada municipio. Basta con tocar tu ubicación sobre el mapa interactivo para saber a qué hora empieza el eclipse, cuándo alcanza la totalidad y cuánta parte del Sol quedará cubierta desde tu punto de observación. Proporciona datos 100% fiables de un organismo público.

Esta aplicación está diseñada para dar la hora exacta de cada momento clave del eclipse, enviando notificaciones y avisos sonoros para que no tengas que estar pendiente del reloj mientras disfrutas del cielo. Resulta especialmente útil para fotógrafos y observadores avanzados, porque calcula automáticamente los tiempos de contacto y recuerda cuándo ponerse y quitarse las gafas homologadas en cada fase para garantizar la seguridad visual.

Esta herramienta ofrece calendario, simuladores, horarios personalizados y un listado con los mejores puntos de observación para cada eclipse, tanto solar como lunar, en cualquier parte del mundo. Además de cronometrar las fases y enviar avisos, permite visualizar cómo se verá el eclipse desde tu ubicación concreta y funciona sin conexión una vez cargados los datos, ideal para zonas rurales o montañosas con poca cobertura.

Apps como Stellarium y Sky Tonight convierten tu móvil en un planetario portátil que identifica al instante la posición del Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones cuando apuntas el dispositivo al cielo. Aunque no son herramientas específicas de eclipses, sus simuladores de cielo en cualquier fecha y hora permiten saber qué astros acompañarán al fenómeno antes, durante y después de la totalidad, con versiones gratuitas muy completas.

Al igual que el buscador de EL PERIÓDICO, esta es en realidad una web que reúne información dirigida a ciudadanía, medios, comunidad científica y administraciones sobre los tres eclipses que se verán en España entre 2026 y 2028.

El portal detalla recomendaciones de seguridad, criterios de accesibilidad y pautas logísticas para ayuntamientos y sector turístico, garantizando que la observación del eclipse sea un hito social y astronómico gestionado con rigor.

Para que las apps funcionen con precisión, es imprescindible activar el acceso a la ubicación GPS, permitir notificaciones y autorizar el uso de la cámara, además de tener la hora automática del dispositivo correctamente sincronizada.

Sin estos ajustes, los avisos de inicio de fase, totalidad y final del eclipse pueden llegar desfasados, comprometiendo tanto la experiencia visual como el cumplimiento de las medidas de seguridad recomendadas.

Batería, cobertura y mapas 'offline'

Muchos puntos privilegiados de observación se encuentran en zonas con cobertura limitada y gran afluencia prevista, lo que puede saturar las redes móviles durante el eclipse.

Por eso conviene descargar los mapas y datos del eclipse con antelación, llevar una batería externa cargada, activar el modo ahorro de energía y comprobar el funcionamiento de cada aplicación el día anterior para evitar sorpresas.

Herramientas y gafas homologadas

Aunque las apps y visores digitales son aliados imprescindibles para organizar la observación, nunca deben sustituir las recomendaciones oficiales de seguridad ni el uso de gafas homologadas.

La tecnología te ayuda a saber dónde, cuándo y cómo ver el eclipse del 12 de agosto, pero tu prioridad siempre debe ser proteger la vista y seguir las indicaciones de las autoridades científicas y sanitarias.