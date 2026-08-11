Helioekleipsifobia, cuando el Sol se apaga y llega el pánico: temor y ansiedad ante el eclipse del día 12

El eclipse total de Sol del día 12 puede ser una experiencia fascinante: el Sol bajando hacia el horizonte, la luz apagándose de forma inesperada y la Luna cubriendo el disco solar.

En Tarragona y otros puntos del sur de Catalunya, el eclipse será total durante unos instantes; en el resto del territorio, parcial pero igualmente impactante. Para miles de personas será una cita histórica.

Para miles de personas será una cita histórica: el Sol bajando hacia el horizonte, la luz apagándose de forma inesperada y la Luna cubriendo el disco solar. Para otras, sin embargo, puede convertirse en una fuente real de ansiedad: algunas personas sienten angustia intensa ante el oscurecimiento súbito del cielo, los cambios de luz o el temor a sufrir un daño ocular.

Temor irracional

Esas personas prefieren no saber nada, bajan persianas, evitan salir o sienten inquietud días antes. El origen puede estar en el miedo a mirar accidentalmente al Sol o en una sensación difícil de explicar: que algo cotidiano y estable, como la luz del día, desaparezca de golpe.

A este temor extremo e irracional ante los eclipses solares se le ha dado el nombre de helioekleipsifobia, aunque no es una etiqueta diagnóstica de uso habitual en los manuales clínicos.

Sara Fernández García / PI STUDIO

El eclipse solar, conviene recordarlo, no es una señal de alarma ni un fenómeno peligroso por sí mismo. Ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y oculta total o parcialmente el astro desde nuestra perspectiva.

El apagón que activa la alarma

El ser humano está acostumbrado a que el día avance de forma gradual hacia la tarde y, después, hacia la noche. Un eclipse altera esa secuencia durante un breve intervalo: la luminosidad cae, cambian las sombras, puede bajar la temperatura y el entorno adopta un aspecto extraño, casi irreal. En una franja de totalidad, el contraste resulta aún más intenso porque el cielo se oscurece en cuestión de segundos.

Ese efecto es precisamente parte de la fascinación colectiva que despierta el fenómeno. Pero también ayuda a entender por qué hay quienes pueden sentir ansiedad.

El cerebro interpreta los cambios abruptos como posibles amenazas: aunque un eclipse esté anunciado, la reacción física no siempre responde a la lógica. Palpitaciones, respiración acelerada, sensación de mareo o tensión muscular pueden aparecer antes incluso de que empiece la observación.

A ello se suma un miedo que sí tiene una base objetiva: el daño ocular. Mirar directamente al Sol, incluso cuando una parte de su disco queda tapada por la Luna, puede lesionar la retina.

Eclipse solar. / Archivo

Mitos que todavía pesan

Los eclipses han acumulado durante siglos relatos de mal agüero, catástrofes y amenazas sobrenaturales. En distintas culturas, la desaparición temporal del Sol se interpretó como el ataque de una criatura, un castigo de las dioses o el anuncio de una catástrofe sobrenatural.

En pleno siglo XXI, las redes sociales pueden dar una segunda vida a esas viejas creencias. Mensajes alarmistas, vídeos manipulados o predicciones sin fundamento pueden disparar la inquietud, sobre todo en las horas previas a un evento masivo.

El eclipse del 12 de agosto no tendrá efectos especiales sobre la salud mental, los embarazos, los animales domésticos ni la seguridad de la población: será un episodio astronómico observable desde zonas concretas y con una duración limitada.

Qué hacer si genera ansiedad

Los psicólogos recuerdan que no existe evidencia científica de que los eclipses provoquen por sí mismos cambios psicológicos directos. Lo que sí puede condicionar cómo se vive el día es la expectativa personal: una persona que anticipa peligro tiene más probabilidades de sentir ansiedad.

Una opción útil es conocer los horarios para reducir la incertidumbre: decidir de antemano dónde se estará, saber a qué hora empezará el fenómeno en ese sitio y tener preparada la protección visual elimina parte de la sensación de pérdida de control.

Elegir un lugar tranquilo, sin aglomeraciones si estas aumentan el nerviosismo.

si estas aumentan el nerviosismo. Ir acompañado si se anticipa malestar.

Planificar una actividad alternativa , como observar la proyección del eclipse en lugar de mirar al cielo.

, como observar la proyección del eclipse en lugar de mirar al cielo. Respirar de forma pausada y centrarse en elementos concretos del entorno si aparece ansiedad.

y centrarse en elementos concretos del entorno si aparece ansiedad. Consultar con un profesional de salud mental si el miedo es intenso, persistente o interfiere en la vida diaria.

Un chico observa el Sol a través de su teléfono móvil / 123RF

Seguridad: información frente al temor

La recomendación esencial es clara: durante las fases parciales hay que utilizar gafas de eclipse o visores solares adecuados.

Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CDs o películas antiguas no protegen de forma segura y deben descartarse por completo.

Las gafas y visores destinados a observar el Sol sin aumento deben cumplir la norma ISO 12312-2, que establece requisitos para proteger la vista y permitir una visualización segura. Antes de usarlos, hay que revisar que no presenten perforaciones, rayones ni daños en el filtro.

Observación a través de cámaras u objetivos

Tampoco se debe mirar al Sol a través de una cámara, un telescopio, unos prismáticos o el objetivo de un móvil sin el filtro solar específico instalado en la parte frontal del dispositivo. Llevar puestas gafas de eclipse no convierte esos instrumentos en seguros: la óptica concentra la radiación y puede provocar lesiones graves.

Solo durante la totalidad -y exclusivamente desde los lugares donde el Sol quede completamente oculto- es posible retirar la protección para contemplar brevemente la corona solar. En cuanto reaparece cualquier porción brillante del Sol, hay que volver a colocársela.