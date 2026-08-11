¿Te tapará la visión del eclipse solar un árbol o un edificio? Compruébalo en esta app

El eclipse solar total que atravesará España este miércoles 12 de agosto se ha convertido en una de las grandes citas astronómicas del verano.

El fenómeno comenzará a última hora de la tarde y alcanzará la totalidad en distintos puntos del país, cuando el Sol esté ya muy cerca del horizonte, por lo que elegir bien el lugar desde el que observarlo será especialmente importante.

En este contexto, existen varias herramientas que permiten consultar con antelación dónde se verá mejor el eclipse y, sobre todo, comprobar si el paisaje que rodea al observador puede arruinar la experiencia.

Bajo el horizonte

Una de las opciones más curiosas es Eclipsi.info, una aplicación que permite utilizar la cámara del teléfono para comprobar cómo se desplazará el Sol durante el eclipse desde un punto concreto.

La herramienta muestra sobre la imagen captada por el móvil la trayectoria que seguirá el Sol y la Luna, de manera que el usuario puede comprobar visualmente si en esa dirección hay algún elemento que pueda obstaculizar la observación, como un edificio, un árbol o cualquier otra estructura.

Como el fenómeno se producirá cerca del atardecer, la utilidad de la herramienta resulta especialmente relevante, ya que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte y cualquier obstáculo situado en esa dirección puede convertirse en un problema.

Apuntar con la cámara del móvil

Por eso, antes de decidir dónde colocarse, una opción es abrir Eclipsi.info, apuntar con la cámara del móvil hacia la zona del cielo en la que tendrá lugar el eclipse y comprobar si el recorrido del Sol queda libre de obstáculos.

Esta aplicación no es la única herramienta que puede ayudar a preparar la observación. EL PERIÓDICO también te ofrece un buscador que, más que una app en sí, es una herramienta, que se alimenta de datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional y traduce toda esa información en una visualización sencilla: la franja de totalidad que cruzará el norte peninsular y Baleares, las zonas donde solo se apreciará un bocado al Sol y la trayectoria de la sombra a medida que avanza el atardecer.

Mapa de visualización del eclipse del 12 de agosto.

Aplicaciones del IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) cuenta con un visualizador específico para los eclipses de 2026, 2027 y 2028.

Basta con seleccionar una localidad para conocer las circunstancias del eclipse en ese punto y consultar cuándo comenzará, cuándo alcanzará su máximo y qué porcentaje del Sol quedará oculto.

Además, el instituto también dispone de su propia aplicación, IGN Eclipses, pensada específicamente para consultar desde el teléfono las características del fenómeno desde la ubicación concreta.

Otras herramientas útiles

Otra alternativa es Eclipses.app, que utiliza modelos digitales de elevación para calcular el horizonte real de cada ubicación. La plataforma permite introducir una dirección, unas coordenadas o seleccionar un punto del mapa y ofrece información sobre la visibilidad, la duración y las condiciones del eclipse.

También está disponible Tres Eclipses, una herramienta impulsada en el marco de la información oficial sobre los eclipses visibles en España. Su visor, al igual que Eclipsi.info, también permite comprobar si desde una determinada localización algún edificio o árbol puede dificultar la observación y consultar cuándo comenzará la totalidad.

Para los que quieran capturar el fenómeno

Los aficionados a la fotografía tienen además una herramienta especialmente interesante: PhotoPills. Esta es una aplicación desarrollada en España que permite planificar la posición del Sol y la Luna mediante realidad aumentada.

La aplicación incluye una herramienta específica para eclipses con la que se puede consultar los horarios de las diferentes fases y visualizar la trayectoria del Sol en el cielo.