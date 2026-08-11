Así funciona el dispositivo que traduce el eclipse solar en sonido para personas ciegas

El próximo día 12, un eclipse solar oscurecerá una franja de 290 kilómetros de la península Ibérica.

El fenómeno, que se podrá contemplar parcialmente desde todo el país, no solo se mirará con gafas homologadas, telescopios y miles de móviles apuntando al cielo... también podrá 'escucharse'.

Y eso cambia por completo la forma de contar un fenómeno astronómico que, por definición, parece reservado a quien puede verlo.

'Traducción' de la luz en sonido

La clave está en unos pequeños aparatos llamados LightSound, una tecnología pensada para 'traducir' la luz en sonido y permitir que las personas con discapacidad visual sigan en tiempo real la evolución de un eclipse.

El sistema detecta la intensidad lumínica del Sol y la convierte en señales acústicas que varían a medida que la Luna avanza y va tapando el disco solar.

Cuanta más luz entra, más agudo e intenso es el sonido; cuanto menos, más grave y tenue se vuelve. Cuando llega la totalidad, el silencio también forma parte de la experiencia.

Hacer audible un evento visual

La idea, en realidad, es sencilla: hacer audible un evento que suele explicarse con imágenes.

Gracias a esta iniciativa, pues, las personas ciegas pueden seguir el eclipse por medio del oído y compartir el momento con el resto del público, sin depender de descripciones ajenas ni de explicaciones tardías.

Es una forma de llevar la astronomía a más gente, pero también de recordar que la divulgación científica no debería dejar a nadie en la puerta.

Más de un centenar de dispositivos

En España ya hay cerca de 55 dispositivos preparados para este fin. Han sido adaptados por Jorge Rivero, del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y se han puesto a disposición gratuita de los organizadores de actividades vinculadas al eclipse.

"El acceso a un eclipse total no debería depender de la capacidad de ver. Disponer de herramientas accesibles como los dispositivos LightSound permite que las personas con discapacidad visual sean protagonistas de su propia experiencia, percibiendo directamente la evolución del fenómeno sin necesidad de que otra persona se la interprete", ha explicado Rivero.

Este mapa muestra la trayectoria del eclipse solar del 12 de agosto de 2026.

La intención es que puedan usarse en observaciones públicas, encuentros escolares y actos familiares, de modo que la experiencia sea compartida y no segregada.

Hasta 10 dispositivos en Catalunya

Catalunya, dentro del programa de actividades 'Catalunya mira al Cielo', fomentado por el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, será uno de los territorios con mayor despliegue del proyecto, con dispositivos en 10 de los municipios identificados como prioritarios por la Generalitat para observar el eclipse.

El ICE-CSIC organizará un espacio de sonificación en la localidad de Reus junto al Ayuntamiento de Reus y la asociación Astrodiversitat.

Más allá de la tecnología

El valor del proyecto va mucho más allá de la tecnología. Lo realmente importante es que convierte un fenómeno astronómico masivo en una vivencia inclusiva: una persona ciega podrá estar junto a su familia, rodeada de otras personas que observan el cielo oscurecerse, y vivir ese instante al mismo tiempo que ellas.

Rivero ha explicado que este tipo de dispositivos ya se han usado con éxito en países como Estados Unidos, Argentina y Chile, donde han demostrado que la experiencia astronómica puede adaptarse sin perder emoción.

Variación de la luz solar

En su versión más básica, el LightSound registra la variación de la luz solar y la transforma en una secuencia audible que acompaña el avance del eclipse.

El eclipse seguirá siendo el mismo fenómeno celeste de siempre, pero ya no será una experiencia limitada a quienes pueden mirar al Sol, sino una cita compartida, audible y accesible. El cielo, esta vez, también tendrá banda sonora.