¿Dónde se verá mejor ver el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los mejores lugares de España

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de esos fenómenos que se viven una vez en la vida… y este mapa interactivo te dice exactamente desde dónde y a qué hora tendrás el mejor asiento en primera fila.

Desde cualquier punto de España puedes introducir tu localidad o hacer clic sobre el mapa y obtener al instante si lo verás como total o parcial, el porcentaje de Sol cubierto y el momento exacto del máximo oscurecimiento.

La herramienta se alimenta de datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional, y traduce toda esa información en una visualización sencilla: la franja de totalidad que cruzará el norte peninsular y Baleares, las zonas donde solo se apreciará un bocado al Sol y la trayectoria de la sombra a medida que avanza el atardecer.

Oscuridad total: dónde y cuánto tiempo

Basta con mover el mapa, hacer zoom y consultar cada punto para saber cuánto se oscurecerá el cielo en tu ciudad o lugar de vacaciones, con qué altura estará el Sol sobre el horizonte y cuánto durará el espectáculo.

Más que un simple mapa, este buscador se convierte en el planificador definitivo del eclipse de 2026: ayuda a decidir si merece la pena desplazarse unos kilómetros para entrar en la franja de totalidad, comparar horarios entre provincias y organizar la observación con tiempo.

Eso sí: el fenómeno será visible desde todo el territorio -como parcial en el conjunto de España y como total en buena parte de la mitad norte y Baleares-.