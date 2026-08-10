Quantum Fracture, divulgador científico, sobre ver el eclipse solar al 99% o al 100%: "No tiene nada que ver... Pero es que ni de lejos"

Este miércoles 12 de agosto España será escenario de un eclipse total de Sol, un fenómeno especialmente excepcional para la Península: será el primero de estas características visible desde territorio peninsular en más de un siglo.

La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este y permitirá observar cómo la Luna llega a cubrir por completo el disco solar.

Sin embargo, el eclipse no podrá contemplarse de la misma manera desde todos los puntos de España: en buena parte del norte y centro peninsular será total, mientras que en otras zonas se verá únicamente de forma parcial.

La diferencia del 99% al 100%

Esta diferencia es precisamente la que ha querido explicar el divulgador científico José Luis Crespo, conocido en redes sociales como Quantum Fracture, en un vídeo publicado en Instagram.

Crespo explica que muchos podrían encontrarse en la situación de considerar que no merece la pena desplazarse para observar la totalidad porque desde su localidad podrá verse un eclipse parcial.

Para el divulgador, sin embargo, la diferencia es mucho mayor de lo que podría sugerir el porcentaje de ocultación: "Un eclipse parcial al 99% no tiene nada que ver con un eclipse total. Pero es que ni de lejos".

Pasa desapercibido

Durante un eclipse parcial, explica Crespo, la Luna simplemente oculta una parte del disco solar. El resultado permite apreciar cómo "le falta un trozo" al Sol y algunos efectos curiosos de la iluminación, como las pequeñas medias lunas que pueden aparecer proyectadas en las sombras de los árboles.

Pero más allá de estos cambios en la luz ambiental, considera que la experiencia puede pasar relativamente desapercibida: "Si no te lo dicen, a lo mejor ni te enteras de que está pasando algo".

"Estás en otro planeta"

La situación cambia radicalmente cuando el eclipse es total. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) define precisamente este fenómeno como aquel en el que, desde el punto de observación, la Luna cubre enteramente el disco solar.

La diferencia entre observarlo como total o parcial depende de la posición del observador respecto a la sombra proyectada por la Luna.

Según Crespo, es entonces cuando aparece la parte verdaderamente extraordinaria del fenómeno: "Durante unos minutos estás en otro planeta". El cielo puede oscurecerse de manera repentina en pleno día y el entorno experimenta cambios perceptibles.

El divulgador menciona, entre otros efectos, un descenso de la temperatura, modificaciones en el viento y en el comportamiento de los animales.

Una experiencia única

Pero para Crespo, hay un elemento que marca la diferencia por encima de todos los demás: la corona solar. "Donde estaba el Sol aparece un astro negro. Un astro imposible rodeado de una especie de flor blanca, la corona solar", describe.

Se trata de la atmósfera exterior del Sol, normalmente oculta por el intenso brillo de la propia estrella y que, durante la totalidad, puede observarse alrededor del disco lunar.

La posibilidad de contemplar la corona es una de las características que hacen especialmente singular un eclipse total.

Del póster a la película

Por eso Crespo insiste en que un eclipse con una ocultación del 99% y uno que alcanza la totalidad no deben entenderse simplemente como dos versiones del mismo espectáculo. "Nada de esto te lo da un parcial", sentencia.

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"El eclipse total es la película. El eclipse parcial es el póster de la película, pisoteado por niños y mancillado por palomas", concluye el divulgador.