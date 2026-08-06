Eclipse total y lágrimas de San Lorenzo: dónde y cómo disfrutar de la noche mágica de este agosto

La noche del 12 al 13 de agosto de 2026 promete ser histórica: las lágrimas de San Lorenzo alcanzarán su máximo justo cuando el cielo se oscurezca por un eclipse total de Sol visible en España.

Las famosas Perseidas, activas entre el 17 de julio y el 24 de agosto, vivirán su momento de mayor esplendor coincidiendo con la fase de luna nueva, lo que garantiza un cielo mucho más oscuro y favorable para contemplar decenas de estrellas fugaces por hora.

Este espectáculo luminoso se conoce popularmente como lágrimas de San Lorenzo porque su máximo se produce cerca del 10 de agosto, día de la festividad del mártir español que da nombre al fenómeno.

Restos del cometa Tuttle

La lluvia nace de los restos del cometa 109P/Swift‑Tuttle, cuya órbita cruza la Tierra y deja a su paso pequeñas partículas que, al entrar en la atmósfera a gran velocidad, se encienden formando trazos brillantes que parecen surgir de la constelación de Perseo.

Esas estrellas fugaces que vemos cruzar el cielo no se encienden a la misma altura, sino que dependen de la velocidad con la que el meteoroide entra en la atmósfera terrestre.

Aun así, el resplandor suele aparecer hacia los 100 kilómetros de altitud, una distancia enorme que, por la perspectiva, hace que estos destellos parezcan mucho más cercanos de lo que realmente están.

Fragmentos grandes y compactos

El efecto resulta todavía más llamativo cuando el objeto, en este caso el cometa 109P/Swift‑Tuttle, entra a gran velocidad y con un brillo intenso, ya que su trayectoria aparenta rozar la superficie aunque se encuentre a gran distancia.

En la mayoría de los casos, los cuerpos de menos de un kilo se consumen por completo al atravesar la atmósfera. Solo los fragmentos más grandes y compactos, de naturaleza rocosa o metálica, logran sobrevivir al viaje y alcanzan el suelo convertidos en meteoritos.

Doble espectáculo

En esta ocasión, la agenda astronómica se alinea de forma excepcional: durante la tarde del 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo, con la totalidad recorriendo parte del norte de España alrededor de las 20:30 horas, antes de que la noche dé paso al máximo de las Perseidas.

Será, literalmente, un doble espectáculo: el Sol desapareciendo tras la Luna y, horas después, una lluvia de estrellas en uno de los cielos más oscuros de los últimos años.

Dónde ver mejor la lluvia de estrellas

Para aprovechar al máximo las lágrimas de San Lorenzo, los especialistas coinciden en la misma receta: huir de la contaminación lumínica, buscar zonas elevadas o espacios abiertos y dejar que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

No hacen falta telescopios ni prismáticos; lo ideal es observar a simple vista, tumbados en el suelo o en una silla reclinable, abarcando la mayor porción posible de cielo.

En Barcelona y su entorno, los miradores de la sierra de Collserola -como el entorno del Observatori Fabra (Camí de l'Observatori, s/n) o los balcones naturales del parque del Tibidabo (plaça Tibidabo, 3-4)- son algunos de los puntos recomendados para escapar del brillo urbano y ganar en horizonte y oscuridad.

Playas urbanas

También el mirador de Torre Baró (Ruidecanyes, s/n), construido en 1989 pero recientemente rehabilitado o el de Joan Sales, más conocido como mirador del Virolai, (Pau Ferran, 44) y el parque de la Creueta del Coll (Mare de Déu del Coll, 77) que, aunque cierra a las 21 horas, tiene una zona de balcones situada en el nivel superior.

Por último, sentarse en la arena de cualquier playa alejada de focos directos también puede convertirse en un buen anfiteatro al firmamento si las luces cercanas son mínimas.

Más allá de la capital catalana, enclaves como el Parc Astronòmic del Montsec o el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, reconocidos como Reserva Starlight por la calidad de su cielo, ofrecen condiciones de observación casi perfectas para combinar naturaleza, montaña y astronomía en una misma escapada

Cómo verlas con seguridad el día del eclipse

La jornada del 12 de agosto será intensa desde la tarde. Para el eclipse solar, los organismos astronómicos y varias administraciones autonómicas insisten en la necesidad de utilizar gafas especiales certificadas o filtros homologados, nunca observar el Sol directamente ni a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin protección adecuada.

Una vez finalizado el eclipse y llegada la noche, hay que recordar la recomendación de alejarse de la contaminación lumínica para observar lo que, según los expertos, puede convertirse en una de las mejores oportunidades de observación de Perseidas de los últimos años en España.