Calendario lunar de agosto 2026: Fechas y horas exactas de cada fase en el cielo

La Luna, el satélite que acompaña a la Tierra desde hace miles de millones de años, irá cambiando de aspecto a lo largo de agosto, marcando, como cada mes, el ritmo de la iluminación nocturna natural.

Las fases lunares son el resultado de cómo se alinean el Sol, la Tierra y la propia Luna: según el ángulo que formen, veremos más o menos iluminada la cara visible del satélite.

Esa coreografía celeste tiene efectos sobre las mareas y se ha vinculado históricamente a ciclos naturales y culturales, desde la agricultura hasta ciertos rituales tradicionales.

De llena a menguante

En agosto de 2026, el mes arrancará con la Luna pasando de llena -fase a la que llegó el 29 de julio- a cuarto menguante -que llega el día 6-, seguirá con la Luna nueva el 12 (el día del eclipse solar visible desde la península), alcanzará el cuarto creciente el 20 y culminará con la Luna llena el 28.

Cada uno de estos momentos ofrece condiciones de observación distintas. Tras el cuarto menguante (el día 6 a partir de las 4.21 horas, hora peninsular española, bajo el signo de Tauro), las noches serán progresivamente más oscuras, mientras que la luna nueva (el 12 a partir de las 19.36 horas, bajo el signo de Leo) marcará el mejor tramo del mes para disfrutar del cielo, con menos luz que interfiera en la visión de estrellas y galaxias.

Luna mentirosa

A partir del 20 de agosto, con el cuarto creciente (desde las 4.46 horas, bajo el signo de Escorpio), el disco lunar irá ganando presencia: en el hemisferio norte veremos iluminada la mitad derecha, con esa forma de D que tantos manuales recomiendan para distinguir el creciente del menguante.

Esa famosa frase de que "la luna es mentirosa" viene precisamente de ahí: cuando crece adopta la D de decreciente, y cuando decrece, la C de creciente, una regla mnemotécnica que ayuda a recordar el orden de las fases.

El gran punto de inflexión llegará con el amanecer del 28 de agosto, cuando se producirá la luna llena a partir de las 6.18 horas y bajo el signo de Piscis.

Reflejo de la luz solar

En esta fase, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, de modo que el hemisferio visible del satélite recibe luz solar de frente y refleja el máximo brillo hacia nosotros.

Además de su interés científico, cada Luna llena arrastra un rico entramado de nombres populares. La de agosto es conocida tradicionalmente como Luna del esturión o, según algunos calendarios, Luna de la cosecha, en referencia a las temporadas de pesca y trabajo agrícola que coincidían con este plenilunio.

A lo largo de este año se sucederán lunas llenas con nombres tan sugerentes como Luna del cazador el 26 de octubre, Superluna del castor el 24 de noviembre o Superluna fría el 24 de diciembre, cada una ligada a momentos clave de las antiguas economías rurales.

Agenda visual

Estos apelativos proceden, en buena medida, del folclore de pueblos nativos de Norteamérica y de tradiciones europeas que utilizaban el cielo como una especie de agenda visual.

Dentro de ese calendario especial destacan las llamadas superlunas, que añaden un plus de luminosidad nocturna. El término describe una Luna llena que se produce cerca del perigeo, el punto de la órbita en que el satélite está más cerca de la Tierra.

Esa proximidad hace que el disco lunar se vea ligeramente más grande y más brillante que en un plenilunio corriente.

Dos superlunas por llegar

Las estimaciones técnicas indican que una superluna puede apreciarse alrededor de un 7% más grande y hasta un 16% más luminosa que una Luna llena media, y si se compara con una Luna llena en el apogeo -el punto más lejano de la órbita- las diferencias pueden alcanzar el 14% de tamaño y el 30% de brillo.

Aunque esa variación es real, no siempre es fácil percibirla a simple vista sin una comparación directa.

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En el tramo final de 2026 destacan dos fechas: las superlunas llenas del 24 de noviembre y del 24 de diciembre.