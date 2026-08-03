Las mejores apps de Android e iOS para ver el eclipse solar del 12 de agosto en tiempo real
Guía práctica para aprovechar al máximo tu teléfono y prepararlo para el gran evento astronómico
¿Dónde se verá mejor ver el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los mejores lugares de España
Tres eclipses en tres años: por qué esta década será irrepetible
El 12 de agosto, España se convertirá en el epicentro mundial de la astronomía: un eclipse total de Sol cruzará la Península por primera vez en más de un siglo.
Para vivirlo de verdad, sin perderte ni un segundo de la totalidad y evitando edificios, montañas y nubes en el horizonte, conviene que prepares tu móvil para convertirlo en un centro de control astronómico con las mejores apps de eclipse, mapas de sombras y visores oficiales.
Más que una app en sí, es una herramienta, que se alimenta de datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional y traduce toda esa información en una visualización sencilla: la franja de totalidad que cruzará el norte peninsular y Baleares, las zonas donde solo se apreciará un bocado al Sol y la trayectoria de la sombra a medida que avanza el atardecer.
Es la aplicación oficial que el Instituto Geográfico Nacional ofrece para planificar los tres grandes eclipses que se verán en España entre 2026 y 2028, con horarios exactos, fases, magnitudes y trayectoria calculadas para cada municipio. Basta con tocar tu ubicación sobre el mapa interactivo para saber a qué hora empieza el eclipse, cuándo alcanza la totalidad y cuánta parte del Sol quedará cubierta desde tu punto de observación. Proporciona datos 100% fiables de un organismo público.
Esta aplicación está diseñada para dar la hora exacta de cada momento clave del eclipse, enviando notificaciones y avisos sonoros para que no tengas que estar pendiente del reloj mientras disfrutas del cielo. Resulta especialmente útil para fotógrafos y observadores avanzados, porque calcula automáticamente los tiempos de contacto y recuerda cuándo ponerse y quitarse las gafas homologadas en cada fase para garantizar la seguridad visual.
Esta herramienta ofrece calendario, simuladores, horarios personalizados y un listado con los mejores puntos de observación para cada eclipse, tanto solar como lunar, en cualquier parte del mundo. Además de cronometrar las fases y enviar avisos, permite visualizar cómo se verá el eclipse desde tu ubicación concreta y funciona sin conexión una vez cargados los datos, ideal para zonas rurales o montañosas con poca cobertura.
Apps como Stellarium y Sky Tonight convierten tu móvil en un planetario portátil que identifica al instante la posición del Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones cuando apuntas el dispositivo al cielo. Aunque no son herramientas específicas de eclipses, sus simuladores de cielo en cualquier fecha y hora permiten saber qué astros acompañarán al fenómeno antes, durante y después de la totalidad, con versiones gratuitas muy completas.
Al igual que el buscador de EL PERIÓDICO, esta es en realidad una web que reúne información dirigida a ciudadanía, medios, comunidad científica y administraciones sobre los tres eclipses que se verán en España entre 2026 y 2028.
El portal detalla recomendaciones de seguridad, criterios de accesibilidad y pautas logísticas para ayuntamientos y sector turístico, garantizando que la observación del eclipse sea un hito social y astronómico gestionado con rigor.
Para que las apps funcionen con precisión, es imprescindible activar el acceso a la ubicación GPS, permitir notificaciones y autorizar el uso de la cámara, además de tener la hora automática del dispositivo correctamente sincronizada.
Sin estos ajustes, los avisos de inicio de fase, totalidad y final del eclipse pueden llegar desfasados, comprometiendo tanto la experiencia visual como el cumplimiento de las medidas de seguridad recomendadas.
Batería, cobertura y mapas 'offline'
Muchos puntos privilegiados de observación se encuentran en zonas con cobertura limitada y gran afluencia prevista, lo que puede saturar las redes móviles durante el eclipse.
Por eso conviene descargar los mapas y datos del eclipse con antelación, llevar una batería externa cargada, activar el modo ahorro de energía y comprobar el funcionamiento de cada aplicación el día anterior para evitar sorpresas.
Herramientas y gafas homologadas
Aunque las apps y visores digitales son aliados imprescindibles para organizar la observación, nunca deben sustituir las recomendaciones oficiales de seguridad ni el uso de gafas homologadas.
La tecnología te ayuda a saber dónde, cuándo y cómo ver el eclipse del 12 de agosto, pero tu prioridad siempre debe ser proteger la vista y seguir las indicaciones de las autoridades científicas y sanitarias.
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