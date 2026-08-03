Guía del eclipse del 12 de agosto: Buscador de los mejores miradores de España para vivir el fenómeno
La duración total del fenómeno será de algo menos de 4 horas y media
Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
Tres eclipses en tres años: por qué esta década será irrepetible
El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de esos fenómenos que se viven una vez en la vida… y este mapa interactivo te dice exactamente desde dónde y a qué hora tendrás el mejor asiento en primera fila.
Desde cualquier punto de España puedes introducir tu localidad o hacer clic sobre el mapa y obtener al instante si lo verás como total o parcial, el porcentaje de Sol cubierto y el momento exacto del máximo oscurecimiento.
La herramienta se alimenta de datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional, y traduce toda esa información en una visualización sencilla: la franja de totalidad que cruzará el norte peninsular y Baleares, las zonas donde solo se apreciará un bocado al Sol y la trayectoria de la sombra a medida que avanza el atardecer.
Oscuridad total: dónde y cuánto tiempo
Basta con mover el mapa, hacer zoom y consultar cada punto para saber cuánto se oscurecerá el cielo en tu ciudad o lugar de vacaciones, con qué altura estará el Sol sobre el horizonte y cuánto durará el espectáculo.
Más que un simple mapa, este buscador se convierte en el planificador definitivo del eclipse de 2026: ayuda a decidir si merece la pena desplazarse unos kilómetros para entrar en la franja de totalidad, comparar horarios entre provincias y organizar la observación con tiempo.
Eso sí: el fenómeno será visible desde todo el territorio -como parcial en el conjunto de España y como total en buena parte de la mitad norte y Baleares-.
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