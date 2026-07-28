Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo

El miércoles 12 de agosto de 2026 se ha marcado en rojo en los calendarios de astrónomos y aficionados: ese día, al atardecer, un eclipse total de Sol recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico y rematará su trayectoria en España, con una pequeña incursión en Portugal.

Será el primer eclipse total visible desde la España peninsular desde 1912 y el primero que se observa como total en nuestro país desde 1959, cuando solo Canarias se situó bajo la sombra completa de la Luna.

La franja en la que el Sol quedará completamente cubierto por la Luna tendrá unos 290 kilómetros de ancho a su paso por la Península y cruzará el territorio de noroeste a sudeste, convirtiendo el atardecer de ese día en noche cerrada por unos instantes.

Franja que podrá ver el eclipse de sol total de agosto de 2026. / IGN

El país se convertirá en uno de los mejores miradores del mundo para seguir este fenómeno, que será total en buena parte del norte y este peninsular y en Baleares, y parcial en el resto del territorio

Así será el eclipse del 12 de agosto de 2026

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone en la línea que une al Sol con la Tierra y proyecta su sombra sobre nuestro planeta, oscureciendo el día durante unos instantes.

En el caso del 12 de agosto de 2026, la alineación será tan precisa que, en la franja de totalidad, el disco lunar tapará completamente el disco solar, transformando el cielo del atardecer en una penumbra casi nocturna durante intervalos que oscilarán entre el medio minuto y poco más de un minuto.

A escala global, el fenómeno comenzará a las 17.34 (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21.58 en el Atlántico, tras haber recorrido el hemisferio norte durante unos 264 minutos.

El máximo del eclipse se producirá cerca de Islandia a las 19.46, con una duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos, aunque en España los tiempos y duraciones variarán según la ciudad.

Horario del eclipse en España

En territorio español, el eclipse se vivirá como un espectáculo de última hora de la tarde, con el Sol muy próximo al horizonte oeste, es decir, ocultándose.

El inicio del fenómeno se sitúa en torno a las 19.30, cuando la Luna empezará a morder el disco solar, mientras que la totalidad llegará cerca de las 20.28-20,32 en muchas de las ciudades alineadas con el centro de la franja.

En A Coruña, por ejemplo, el eclipse arrancará alrededor de las 19.31, alcanzará su máximo a las 20.28 y terminará hacia las 21.22, pocos minutos antes de la puesta de Sol.

Mejores ciudades para ver el eclipse

En Burgos, la totalidad se prolongará unos 104 segundos, con el Sol apenas a 8 grados sobre el horizonte, mientras que en otras ciudades del norte peninsular la duración variará entre aproximadamente 1 minuto y 50 segundos en la línea central y solo unos pocos segundos en los límites de la franja.

El final del fenómeno en España se concentrará entre las 21.00 y las 21.20, prácticamente solapado con la puesta de Sol, de modo que elegir un horizonte despejado hacia el oeste será clave para no perderse el momento culminante.

Entre las capitales donde el eclipse se verá de forma total destacan A Coruña, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, València, Castellón, Tarragona y varias poblaciones de Baleares, además de numerosos municipios del norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja, el nordeste de Castilla-La Mancha y el sudeste de Aragón.

Eclipse solar / EFE

Solo parcial

En Barcelona, Madrid y gran parte de Andalucía el eclipse será parcial, con una parte importante del disco solar oculto pero sin llegar a la oscuridad completa que se verá en la franja de totalidad.

La clave para escoger el mejor lugar no solo estará en situarse bajo la franja de totalidad, sino en combinar esa posición con cielos previsiblemente despejados y un horizonte completamente libre de obstáculos hacia el oeste o noroeste, especialmente teniendo en cuenta que el Sol se encontrará muy bajo durante la totalidad.

Catalunya mira al cielo: puntos de observación clave

El sur de Catalunya será uno de los territorios afortunados en este eclipse, puesto que se sitúa dentro de la franja de totalidad, mientras que el resto del territorio verá un eclipse parcial de altísima magnitud.

Tarragona y varias localidades de su entorno quedarán muy cerca de la línea central, con una totalidad que superará ampliamente el medio minuto y que, en algunos puntos, se aproximará al minuto y medio.

Consciente del carácter histórico del fenómeno, el Govern ha impulsado la Comissió Interdepartamental de l’Eclipsi para coordinar a una quincena de departamentos y convertir el 12 de agosto en un proyecto de país enfocado a la divulgación científica, la educación y la investigación.

En este marco se han seleccionado 27 puntos de observación en 20 municipios catalanes, buena parte de ellos en la provincia de Tarragona, con localidades como Valls, Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Torredembarra, Amposta, Gandesa o L'Ametlla de Mar entre los enclaves recomendados para seguir el eclipse con garantías de seguridad y capacidad.

Un trienio de eclipses sobre España

El eclipse del 12 de agosto de 2026 no será un evento aislado, sino el pistoletazo de salida de un auténtico trienio de eclipses que situará de nuevo a España en el mapa astronómico internacional.

Casi un año después, el 2 de agosto de 2027, otro eclipse total cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur peninsular, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, con una totalidad que en Ceuta se acercará a los cinco minutos.

Franja donde se podrá ver de forma total el eclipse de Sol del 2 de agosto de 2027. / EPC

Apenas unos meses más tarde, el 26 de enero de 2028, llegará un eclipse anular -el llamado eclipse de fuego- cuya franja cruzará la península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de Sol.

En este caso, ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y València disfrutarán de la fase anular completa, mientras que en Barcelona y Palma solo podrá observarse el inicio antes de que el Sol se ponga, completando un trío de eclipses que no se repetirá en España en décadas.

Franja donde se podrá ver el eclipse de sol de forma total el 28 de enero de 2028. / EPC

Cómo ver el eclipse sin riesgos

La espectacularidad del eclipse contrasta con la fragilidad de nuestros ojos: mirar al Sol sin la protección adecuada, aunque sea unos segundos, puede causar daños irreversibles en la retina.

Por eso, las gafas de eclipse homologadas se han convertido en el accesorio imprescindible del verano de 2026 en España. Farmacias, ópticas, tiendas de naturaleza, comercios especializados en astronomía e incluso instituciones como universidades y organismos públicos han comenzado a distribuirlas masivamente.

Estas gafas utilizan filtros específicos diseñados para bloquear más del 99,9% de la luz solar directa y reducir la radiación a una fracción infinitesimal, permitiendo observar el disco solar de manera segura durante la fase parcial siempre que el producto esté en perfecto estado.

Aun así, los expertos recomiendan no mirar al Sol de forma continuada más de un minuto seguido, incluso con gafas certificadas, y recuerdan que solo durante la fase de totalidad -cuando el Sol está completamente oculto- puede prescindirse brevemente de la protección, volviendo a ponérsela antes de que reaparezca el primer hilo de luz.

Qué gafas comprar y en qué fijarse

Los precios de los modelos certificados suelen oscilar entre aproximadamente 1,50 y 5 euros, con versiones básicas de cartón como opción más económica y modelos con montura de plástico y estuches más elaborados a precios algo superiores, pese a compartir el mismo tipo de filtro.

Antes de comprar, los especialistas insisten en comprobar tres elementos esenciales: que las gafas cumplan la norma EN ISO 12312‑2:2015, que incluyan un sello CE auténtico y que proporcionen datos claros del fabricante, instrucciones de uso y fecha de caducidad.

Una vez en la mano, conviene revisar que el filtro no presenta arañazos, agujeros ni desperfectos, y realizar una prueba sencilla: al ponérselas, el entorno debe verse completamente oscuro; si se distingue la mano, objetos cercanos o escenas lejanas, es señal de que el producto no es seguro y debe descartarse.

Detalle de unas gafas homologadas para ver el eclipse. / EPC

¿Puede dañar el móvil?

También hay que tener cuidado con el móvil: apuntar al Sol y grabar el eclipse para compartirlo en redes sin protección es peligroso tanto para tus ojos como para el propio teléfono.

Igual que una lupa puede concentrar la luz y quemar un papel, la óptica de un 'smartphone' concentrando la radiación solar durante varios segundos puede recalentar el módulo de cámara y deteriorar el sensor de forma irreversible, especialmente en móviles de gama alta con sensores pequeños y delicados.

Las recomendaciones de NASA y de los organismos de astronomía son claras: si quieres hacer fotos o vídeo del eclipse con el móvil durante las fases parciales, debes colocar delante de la cámara un filtro solar homologado o unas gafas de eclipse certificadas (ISO 12312‑2) y nunca mirar el Sol a través de la pantalla sin esa protección.

Fotos rápidas sin filtro

Durante la fase de totalidad, cuando el disco solar queda completamente cubierto por la Luna, es el único momento en que se pueden hacer fotos breves sin filtro, pero en cuanto reaparece el primer hilo de luz hay que volver a cubrir tanto ojos como cámara.

Para mejorar las imágenes sin asumir riesgos, los expertos recomiendan usar el modo profesional del móvil, bajar el ISO a 100–200, ajustar la velocidad de obturación por debajo de 1/1000 y utilizar el máximo zoom óptico disponible, siempre con el filtro puesto, además de un trípode y el temporizador para evitar trepidaciones.

Y un último consejo: no te obsesiones con la foto perfecta; levanta la vista, quítate un momento el móvil de delante y deja que la experiencia de ver cómo cae la noche en pleno atardecer sea el verdadero recuerdo del eclipse.

Un hombre mira un eclipse de Sol a través de unos negativos fotográficos. / Archivo / Edwin Winkels

Qué no sirve

Los expertos también advierten contra los métodos caseros, que desaconsejan rotundamente. Radiografías antiguas, CDs, películas veladas, cristales ahumados o incluso gafas de sol convencionales no filtran la intensidad de la luz solar ni la radiación de forma adecuada y pueden dar una falsa sensación de seguridad mientras la retina recibe una dosis peligrosa de energía.

Tampoco se recomienda mirar el Sol a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento, ya que el aumento concentra la luz hasta niveles capaces de dañar tanto el ojo como los propios sensores electrónicos.

Eclipse parcial visto a través de un estenopo. / Wikipedia / Tofeiku

La norma de oro, repiten los organismos científicos y las agencias espaciales, es sencilla: solo gafas de eclipse certificadas o sistemas de proyección indirecta -como el método del estenopo, es decir, hacer un agujero pequeño en una caja que deje pasar la luz del Sol para proyectar su imagen de forma segura en la caja, permitiendo ver el fenómeno indirectamente sin mirar al astro- permiten disfrutar del espectáculo sin poner en juego la salud ocular.