La NASA muestra una impactante foto de la Tierra: qué es un geoide

Durante mucho tiempo, la Tierra se ha representado como una esfera perfecta. Sin embargo, y gracias a los avances científicos, se ha demostrado que no lo es.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) explica que la Tierra está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, consecuencia directa de la fuerza centrífuga generada por su rotación constante.

Sin embargo, ni siquiera esa imagen reflejaba con exactitud la forma real del planeta. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha publicado una nueva visualización que muestra una Tierra repleta de abultamientos y depresiones, una imagen que ha despertado la curiosidad de miles de personas, ya que ofrece un aspecto muy distinto al que estamos acostumbrados a ver.

Recreación 3D

Aunque la imagen pueda dar la impresión de que nuestro planeta tiene una superficie llena de grandes irregularidades, la explicación es muy diferente.

La recreación en 3D no muestra el relieve terrestre ni la forma física de la Tierra, sino un modelo científico que representa cómo se distribuye la gravedad alrededor del planeta.

Ese modelo recibe el nombre de geoide y constituye una herramienta esencial para comprender la forma real de la Tierra desde un punto de vista geodésico (la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra).

¿Qué es un geoide?

El geoide es una superficie imaginaria que sirve de referencia para medir la altura y describir el campo gravitatorio terrestre. Según explica el IGN, representa la forma que tendría la superficie de los océanos si estuvieran completamente en reposo y solo actuaran sobre ellos la gravedad y la rotación de la Tierra, sin mareas, vientos ni corrientes marinas.

Como la gravedad no tiene la misma intensidad en todos los puntos del planeta, esa superficie tampoco es uniforme.

Las variaciones gravitatorias se deben a que la masa terrestre no está distribuida de manera homogénea. La existencia de cordilleras, fosas oceánicas, diferencias en la composición de las rocas o los movimientos del interior de la Tierra provocan pequeñas diferencias en la atracción gravitatoria.

Multiplicado por 10.000

El geoide refleja esas variaciones, que son imperceptibles a simple vista, pero fundamentales para conocer con precisión la forma del planeta.

La imagen que ha publicado la NASA exagera esas diferencias por un factor de 10.000, para hacerlas visibles. En realidad, las variaciones del geoide son muy pequeñas: en todo el planeta apenas superan en algunos puntos un centenar de metros respecto al elipsoide, la forma matemática que se utiliza para aproximar la Tierra y que tiene una figura geométrica tridimensional parecida a una esfera estirada o achatada.

De este modo, las pequeñas diferencias gravitatorias aparecen representadas como enormes protuberancias y depresiones.

Modelo 3D interactivo del geoide publicado por la NASA. / NASA

Más allá de una curiosidad visual

El geoide, además, tiene numerosas aplicaciones científicas. Sirve como referencia para medir la altitud sobre el nivel del mar, elaborar mapas topográficos de alta precisión, mejorar los sistemas de navegación por satélite y analizar fenómenos relacionados con el cambio climático, la subida del nivel del mar o la pérdida de masa de los glaciares.

La visualización publicada por la NASA se basa en el modelo gravitatorio GOCO06s, un modelo global de campo gravitatorio basado exclusivamente en datos satelitales, calculado por el proyecto GOCO (Gravity Observation Combination, que podría traducirse como Combinación de Observaciones Gravitatorias).

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Este modelo se ha elaborado a partir de mil millones de observaciones adquiridas durante 15 años por 19 satélites, como el Grace (Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima) de la NASA y el Goce (Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario) de la Agencia Europea del Espacio (ESA, por sus siglas en inglés).