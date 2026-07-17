¿Cuándo hay luna llena en julio 2026? Día en que ver la Luna de ciervo... y por qué se llama así

Normalmente, la Luna llena se deja ver una sola vez al mes. Sin embargo, el calendario no siempre encaja de forma exacta con el ciclo lunar, que dura algo menos de 29 días.

Esa diferencia hace que, en algunos años, el cielo regale 12 lunas llenas, mientras que en otros aparecen 13. Este 2026, por ejemplo, ya se produjo una situación poco habitual: el mes de mayo acogió dos plenilunios, uno al inicio y otro al final del mes.

Ese pequeño desfase entre el tiempo civil y el ritmo astronómico explica por qué algunas fases se adelantan o se retrasan y por qué ciertos meses se vuelven especialmente llamativos para quienes siguen la evolución del satélite.

Cuatro fases principales

Cada ciclo lunar pasa por cuatro etapas principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

A lo largo de ese recorrido, la apariencia de la Luna va cambiando hasta completar de nuevo su secuencia.

En este mes de julio, la cita más destacada llega con la llamada Luna de ciervo, la segunda luna llena del verano. Este fenómeno podrá observarse el miércoles 29 de julio, siempre que el tiempo acompañe y los cielos permanezcan despejados sobre la Península.

En condiciones favorables, será visible a simple vista con gran facilidad, aunque con prismáticos o telescopios se podrán apreciar mejor sus detalles superficiales, incluidos cráteres y relieves.

Bajo el signo de Acuario

La Luna de ciervo alcanzará su plenitud a partir de las 16.35 horas, en horario peninsular español, y lo hará bajo el signo de Acuario. Será la octava luna llena del año, lo que refuerza su interés dentro del calendario astronómico de 2026 y la convierte en una de las fechas más señaladas del verano para aficionados y curiosos.

El nombre de Luna de ciervo tiene un origen muy ligado a la observación de la naturaleza. Los agricultores comprobaron hace tiempo que en esta época del año las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento, un proceso que se repite una vez por temporada.

De ahí surgió una denominación que ha terminado por consolidarse como una de las más conocidas entre las lunas llenas estivales.

Luna de trueno o del salmón

Pero no es el único nombre con el que se conoce este plenilunio. En algunas regiones de Estados Unidos recibe también el nombre de Luna de trueno, por coincidir con una época en la que abundan las tormentas.

Además, la revista 'Smithsonian' la ha relacionado con la Luna del salmón, aludiendo a estudios que explican que los bancos de salmones nadan con mayor rapidez y profundidad durante estas noches, guiados en parte por la luz de las lunas llenas.

Existe todavía otra denominación tradicional: luna de heno. En este caso, el nombre está asociado a la época de recolección de esta planta durante el verano.

Superlunas a final de año

Todos estos términos muestran cómo distintas culturas han conectado el calendario lunar con los ciclos agrícolas, la fauna y los cambios estacionales, creando una red de nombres populares que sigue despertando interés.

Más allá del encanto que rodea a esta luna llena, también conviene mirar el calendario general del año. En 2026 habrá un total de 13 lunas llenas, y de las seis que aún quedan por producirse, dos serán superlunas: las de noviembre y diciembre. Así lo destaca el medio especializado EarthSky, una de las referencias habituales en divulgación astronómica más importantes.

El concepto de superluna se acuñó en 1979 y se utiliza para describir lo que en astronomía se llama luna llena de perigeo. Es decir, una luna llena que coincide con el momento en que el satélite está más cerca de la Tierra dentro de su órbita. Esa posición hace que el disco lunar parezca algo mayor y más brillante que en una luna llena corriente.

Más grande y brillante

Aun así, la diferencia no siempre resulta evidente para el ojo humano. En términos técnicos, una superluna puede verse un 7% más grande y un 16% más brillante que una luna llena media. Si se compara con la luna llena en el punto más alejado de su órbita, el efecto aumenta: puede apreciarse un 14% más grande y un 30% más brillante. Son variaciones reales, aunque difíciles de detectar sin una comparación directa.

El interés por estas lunas no se limita a la observación puntual de una noche. Cada plenilunio arrastra consigo una tradición de nombres y referencias culturales que ayudan a seguir el paso de los meses.

Por eso, además de ser un fenómeno astronómico, la luna llena funciona también como una especie de calendario natural que todavía conserva mucha fuerza entre el público general.

De agosto a octubre

Las próximas citas del año ya están marcadas. El 28 de agosto llegará la luna de esturión, a partir de las 6.18 horas y bajo el signo de Piscis.

Después, el 26 de septiembre será el turno de la luna de cosecha, visible desde las 18.49 horas en Aries.

El 26 de octubre aparecerá la luna de cazador, a partir de las 5.11 horas, en Tauro.

Superlunas para cerrar el año

El tramo final del año también reserva dos momentos especialmente llamativos: el 24 de noviembre se producirá la superluna de castor, a las 15.53 horas, en Géminis.

Y el 24 de diciembre el año se cerrará con la superluna fría, que podrá verse desde las 2.28 horas, bajo el signo de Cáncer.

En conjunto, el calendario lunar de 2026 ofrece una sucesión de nombres, fechas y matices que convierten cada plenilunio en una pequeña cita con el cielo.

Pero la luna de ciervo de julio, con su carga simbólica y su fácil observación, será una de las más atractivas del verano y una buena excusa para volver a mirar hacia arriba.