Muere Wally Funk, pionera de la aviación y la mujer de mayor edad en viajar al espacio

La aviadora estadounidense Wally Funk, pionera del sector aeronáutico y la mujer de mayor edad que ha viajado al espacio, murió a los 87 años el jueves por la noche en su residencia en Texas acompañada por sus seres queridos, según un comunicado de la alcaldía de Grapevine que no precisó la causa de la muerte.

"Wally Funk demostró con su determinación inquebrantable que los sueños no tienen fecha de caducidad", afirmó la concejala de la ciudad donde residía, Duff O'Dell, en un comunicado publicado en redes sociales en el que también remarcaba que sus logros inspiraban "especialmente a las niñas" a interesarse por la ciencia, la aviación y la exploración espacial. Por su lado también Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, lamentó también su fallecimiento y la describió como "una pionera en todos los sentidos de la palabra".

Pionera de la aviación

Primera mujer instructora civil de vuelo en una base militar esatdounidense con poco más de 20 años, Funk abrió mucho camino a las mujeres en un ámbito estrictamente patriarcal. Y, remando en contra siempre, en 1961 participó en un proyecto privado dirigido por el médico William Randolph Lovelace II, en el que varias aviadoras se sometieron a pruebas similares a las realizadas por los primeros astronautas de la NASA. Trece de ellas superaron los exámenes y posteriormente fueron conocidas como las “Mercury 13”, aunque la iniciativa no formaba parte de un programa oficial de la agencia espacial estadounidense.

Con 82 años, la piloto Wally Funk acaba de viajar al espacio junto a Jeff Bezos. / .

Funk desarrolló posteriormente una carrera en el sector aeronáutico y se convirtió en la primera mujer inspectora de la Administración Federal de Aviación (FAA) y en la primera investigadora de seguridad aérea de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). También entrenó a más de 3.000 pilotos y acumuló más de 30.000 horas de vuelo, de acuerdo con el comunicado municipal.

Viaje con Jeff Bezos

Funk viajó al espacio el 20 de julio de 2021 a bordo de la misión NS-16 del cohete New Shepard de Blue Origin, junto con Bezos y otros dos tripulantes. En ese entonces tenía 82 años y se convirtió en la persona de mayor edad que había viajado al espacio hasta ese momento.

Jeff Bezos ha escogido cuidadosamente a sus tres acompañantes en el primer vuelo con astronautas de su nave New Shepard. Viajarán con él su hermano, Mark Bezos, la piloto Wally Funk y Oliver Daemen / .

El récord fue superado meses después por el actor William Shatner, aunque Funk continúa siendo la mujer de mayor edad en hacerlo. "Fue un momento que tardó seis décadas en hacerse realidad. Nos sentimos honrados de haber formado parte de su viaje", señaló Blue Origin en X.

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Funk ingresó en 2024 en el Salón de la Fama de la Aviación de Texas y será incorporada de manera póstuma al Salón Internacional de la Fama del Espacio, en Nuevo México.