La luna este mes, paso a paso: fechas y horas de todas sus fases en julio 2026

La Luna, el único satélite natural de la Tierra, vuelve a ofrecer este mes uno de esos ciclos que, aunque se repiten con precisión cada lunación, nunca dejan de despertar interés.

Su recorrido completo dura aproximadamente 29 días y medio, tiempo en el que pasa por cuatro fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

Ese vaivén visible desde la Tierra no solo forma parte del calendario astronómico, sino también de la curiosidad de quienes siguen el cielo nocturno con atención.

Secuencia ordenada

A simple vista, el movimiento parece sencillo, pero encierra una secuencia perfectamente ordenada. Cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, el satélite aparece completamente iluminado y se produce la Luna llena.

Antes de llegar a ese punto, la Luna atraviesa la fase de cuarto creciente, en la que desde el hemisferio norte se observa iluminada la mitad derecha y toma esa forma que muchos identifican con una “D”.

Tras la Luna llena, el proceso continúa hacia el cuarto menguante, también llamado decreciente. En ese momento la parte visible iluminada pasa a ser la izquierda, dibujando una silueta parecida a una “C”.

Luna mentirosa

Esa es una de las curiosidades más populares del ciclo lunar: cuando la Luna crece, parece una “D”; cuando decrece, se asemeja a una “C”. Una paradoja visual que ha servido durante años para enseñar que la Luna es mentirosa y recordar el sentido de cada fase lunar.

Después llega la Luna nueva, conocida también como novilunio o interlunio. En esa etapa, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, de manera que el hemisferio iluminado queda orientado hacia el espacio y no resulta visible desde nuestro planeta. Es el punto de partida de un nuevo ciclo, que vuelve a comenzar con la aparición progresiva del satélite en el cielo al atardecer.

En julio, ese recorrido tendrá momentos bien definidos para el horario peninsular español. Según el Instituto Geográfico Nacional, el mes comenzará pasando de Luna llena -fase a la que ha llegado el 30 de junio- a cuarto menguante, desde las 21.29 horas del 7 de julio y bajo el signo de Aries.

Una semana después, el 14 de julio a las 11.43 horas, llegará la luna nueva en Cáncer, que marcará el tramo más oscuro del ciclo.

Camino a la Luna llena

La siguiente parada será el cuarto creciente, previsto para el 21 de julio a las 13.05 horas, cuando la Luna se sitúe en Libra.

Y el gran momento del mes llegará el 29 de julio, a las 16.35 horas, con la Luna llena en Acuario. Esa fase es la que concentra más atención, tanto por su brillo como por la tradición que acompaña a cada plenilunio.

Como ocurre con todas las lunas llenas, la de julio también tiene nombre propio. En esta ocasión se la conoce como Luna del ciervo, una denominación muy extendida en divulgación astronómica y vinculada al calendario estacional.

Segunda del verano

Más allá del nombre, la cita del mes adquiere especial relevancia porque será la segunda luna llena del verano, una estación que comenzó el 21 de junio y que ya dejó atrás la luna de fresa, visible al cierre de ese mes.

El calendario de 2026, además, reserva otro dato para los aficionados a la observación del cielo. A lo largo del año habrá un total de 13 lunas llenas, y entre las que quedan por celebrarse hay dos que destacarán especialmente: las superlunas de noviembre y diciembre.

Este tipo de fenómenos atrae siempre mucha atención porque combina la plenitud de la fase con una posición orbital especialmente cercana a la Tierra.

Dos superlunas

El término superluna empezó a utilizarse en 1979 y sirve para describir lo que en astronomía se conoce como Luna llena de perigeo. Es decir, una luna llena que coincide con el momento en que el satélite está más cerca de la Tierra dentro de su órbita.

Ese detalle hace que se vea algo mayor y más luminosa que una luna llena habitual, aunque la diferencia sea difícil de apreciar para un observador no experto.

De hecho, el efecto existe, pero no siempre resulta evidente a simple vista. Una superluna llena puede verse un 7% más grande y un 16% más brillante que una luna llena media.

Si la comparación se hace con el punto más lejano de la órbita lunar, la diferencia se amplía todavía más: puede parecer un 14% más grande y un 30% más brillante. Son variaciones medibles, aunque no siempre fáciles de distinguir sin referencias directas.

A partir de agosto

Tras la Luna de fresa, el 28 de agosto se producirá la Luna de esturión, a partir de las 6.18 horas, bajo el signo de Piscis.

El 26 de septiembre será el turno de la Luna de cosecha, desde las 18.49 horas, en Aries.

En octubre llegará la Luna de cazador, prevista para el día 26 a las 5.11 horas, en Tauro.

Más adelante, el 24 de noviembre aparecerá la Superluna de castor, a las 15.53 horas, en Géminis.

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Y el año se cerrará con otra superluna: la fría, que se podrá contemplar el 24 de diciembre a partir de las 2.28 horas, bajo el signo de Cáncer.