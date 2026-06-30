Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaRegularización migrantesSánchezIsak AndicTour de FranciaAvería luzOutlets BarcelonaCalorAlquilar a jubiladosAlemaniaPaíses BajosCuadro Mundial
instagramlinkedin

Fuente renovable

Investigadores catalanes convierten las patatas en plásticos biodegradables mediante una bacteria modificada

El descubrimiento permite fabricar una alternativa sostenible y más económica

Descubiertos los obstáculos moleculares que dificultan el reciclaje total de las botellas de plástico

Un proyecto entre Damm y Ametller Origen convierte en abono orgánico un residuo de la cerveza

Cultivo de patatas.

Cultivo de patatas. / Vicent Marí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un equipo liderado por la Universidad de Barcelona (UB) ha creado un bioplástico biodegradable de interés industrial a partir de almidón de patata sin procesar y mediante una bacteria modificada genéticamente: un avance que abre la puerta a fabricar plásticos más sostenibles y económicos.

Un producto agrícola abundante y barato

La investigación, publicada en la revista 'Bioresource Technology', ha sido dirigida por Pere Picart, profesor de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB, con la participación de Mercedes Berlanga, de la misma facultad y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio).

El trabajo ha permitido obtener polihidroxibutirato, conocido como PHB, un tipo de biopolímero -plástico biodegradable- de origen renovable que puede sustituir a algunos plásticos convencionales.

Los investigadores han usado como materia prima almidón de patata sin procesar, un subproducto agrícola abundante y barato, y han logrado convertirlo en bioplástico en un único proceso de 24 horas.

A partir de técnicas de ingeniería genética

Para hacerlo, el equipo ha trabajado con Bacillus subtilis, una bacteria considerada segura y muy utilizada en biotecnología industrial porque funciona como una pequeña 'fábrica' natural para generar enzimas -catalizadores biológicos- y otros compuestos químicos.

Mediante técnicas de ingeniería genética basadas en CRISPR-Cas9, una herramienta de laboratorio que permite modificar fragmentos del ADN de una célula, los investigadores han cambiado el funcionamiento interno de esta bacteria para que transforme mejor el almidón de patata en un bioplástico PHB.

Hasta ahora, esta bacteria apenas se había estudiado para fabricar este bioplástico y los trabajos previos habían logrado que el PHB representara menos del 13% del peso seco de la célula, es decir, de la materia que queda de la bacteria una vez eliminada el agua.

Contribuye a reducir la acumulación de residuos

Con la nueva combinación genética, los investigadores han conseguido que más de la mitad de ese peso seco celular sea PHB, con una acumulación del 51,8%.

Además, han obtenido 5,8 gramos de bioplástico por litro de cultivo en ensayos de laboratorio, con una "pureza" comparable a la de los estándares comerciales.

Noticias relacionadas y más

A diferencia de los plásticos convencionales derivados del petróleo, el PHB procede de fuentes renovables y "puede contribuir a reducir la acumulación de residuos persistentes" en ecosistemas terrestres y marinos.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
  2. Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca
  3. España se adentra en una semana marcada por el calor y cruza los dedos ante un posible aumento de las temperaturas el viernes
  4. Catalunya activa avisos por altas temperaturas y calor nocturno en el litoral ante máximas por encima de los 36 y mínimas que no bajarán de los 26
  5. Alumnos y familias llevan a Educació una reclamación tras el suspenso general de las Matemáticas de la Selectividad: 'Era imposible acabar el examen
  6. José Hernández, neurocirujano: 'Envejecer es opcional, con buenas rutinas puedes rebajar un 60% el riesgo de alzhéimer
  7. Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona
  8. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano

Investigadores catalanes convierten las patatas en plásticos biodegradables mediante una bacteria modificada

Investigadores catalanes convierten las patatas en plásticos biodegradables mediante una bacteria modificada

IBM anuncia la primera tecnología de chip subnanométrico del mundo

IBM anuncia la primera tecnología de chip subnanométrico del mundo

Un asistente de IA utiliza relojes inteligentes, voz y texto para detectar problemas emocionales antes de que estalle una crisis

Un asistente de IA utiliza relojes inteligentes, voz y texto para detectar problemas emocionales antes de que estalle una crisis

El horno europeo: ¿está el viejo continente entrando en una nueva era climática?

El horno europeo: ¿está el viejo continente entrando en una nueva era climática?

Los simios y los humanos llevan 15 millones de años compartiendo la risa

Los simios y los humanos llevan 15 millones de años compartiendo la risa

Los científicos explican por qué no debes rascarte las picaduras de insectos

Los científicos explican por qué no debes rascarte las picaduras de insectos

Del triángulo del verano a las perseidas y el eclipse del 12 de agosto: el calendario astronómico completo del verano de 2026

Del triángulo del verano a las perseidas y el eclipse del 12 de agosto: el calendario astronómico completo del verano de 2026

La Luna de fresa de finales de junio marca la primera gran cita astronómica del verano

La Luna de fresa de finales de junio marca la primera gran cita astronómica del verano