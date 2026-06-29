Del triángulo del verano a las perseidas y el eclipse del 12 de agosto: el calendario astronómico completo del verano de 2026

Aunque las noches son más cortas porque hay más horas de luz, el verano se mantiene como la estación perfecta para observar fenómenos astronómicos extraordinarios.

Contrariamente a lo que podría parecer, la claridad diurna no estropea todos los eventos celestes y, de hecho, los cielos despejados que suelen acompañar esta estación facilitan su observación.

El verano de 2026 ha empezado oficialmente el domingo 21 de junio, a las 9.24 horas (hora peninsular española), según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

Esta estación durará aproximadamente 93 días y 16 horas, terminando el 23 de septiembre con el comienzo del otoño.

El cielo durante el verano de 2026

El inicio del verano en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol presenta su máxima declinación norte.

Ese día, el Sol alcanza su mayor elevación sobre el horizonte al mediodía y describe en el cielo el arco más largo, siendo el día con más horas de Sol del año. Al comienzo del verano también se le llama solsticio de verano (del latín solstitium, "Sol quieto").

Las noches del verano, aunque cortas, suelen ser las más cálidas del año y representan una ocasión excelente para explorar el cielo. En verano es frecuente viajar a lugares como el campo y la playa, donde el cielo oscuro permite ver mejor el firmamento.

Planetas visibles

El cielo tras la puesta de Sol a comienzos del verano tendrá Mercurio, Venus y Júpiter. El primero solo será visible hasta el final de junio y reaparecerá a comienzos de septiembre, mientras que Júpiter se podrá contemplar hasta mediados de julio.

El cielo antes de la salida del Sol podremos contemplar a Marte y Saturno. Júpiter será visible desde mediados de agosto, mientras que Mercurio podrá verse desde finales de julio a finales de agosto.

Vega y el triángulo de verano

Además de los planetas, es fácil distinguir en el cielo grupos de estrellas brillantes. El más característico del verano es el triángulo formado por Altair (en la constelación del Águila), Deneb (en la constelación del Cisne) y Vega (en la constelación de la Lira), una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno.

Es el llamado triángulo del verano, un asterismo que combina estas tres estrellas, siendo Vega la que se sitúa en el vértice superior, Deneb abajo, en el lado izquierdo, y Altair abajo a la derecha.

El triángulo de verano es visible desde España mirando a la zona oriental o alta del cielo según avance la noche.

Triángulo de verano / Wikipedia

Otras estrellas

Hacia el sur, son típicas del verano las constelaciones de Escorpio, con la brillante y rojiza estrella Antares, y Sagitario, cuya posición indica aproximadamente el centro de la Vía Láctea.

Esta banda blanca, que representa el brillo combinado de los millones de estrellas que componen nuestra galaxia, se puede ver en verano en todo su esplendor cruzando el cielo de sur a norte, aunque para distinguirla bien hace falta un cielo oscuro.

Fenómenos astronómicos destacados

Otros fenómenos de interés astronómico durante el verano de 2026 serán las lluvias de meteoros de las delta acuáridas, cuyo máximo se espera hacia el 30 de julio, y las populares perseidas, que tendrán su pico el 13 de agosto. Las lunas llenas de la estación tendrán lugar el 30 de junio, 29 de julio y el 28 de agosto.

El 6 de julio se producirá el momento de máximo alejamiento anual entre la Tierra y el Sol, denominado afelio. Cuando eso suceda, nuestra distancia al Sol será de algo más de 152 millones de km, es decir, unos 5 millones de km más que en el momento de menor distancia (perihelio), que sucedió el 3 de enero.

Eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026

Durante el verano de 2026 tendrá lugar un eclipse total de Sol que sucederá el 12 de agosto y un eclipse parcial de Luna que tendrá lugar el 28 de agosto.

La fase total del primero será visible desde el Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte del océano Atlántico, y desde España justo antes de la puesta del Sol.

El segundo, que tendrá una magnitud muy elevada, se podrá ver desde América, Europa y África. Desde España la Luna se pondrá antes del final del eclipse.

Desde 1912

El último eclipse de Sol anular visible en nuestro país sucedió en 2005, y el último eclipse total se pudo ver en 1959, y solo desde las islas Canarias; la península Ibérica no ha visto un eclipse total de sol desde 1912.

Esta sequía de eclipses de sol visibles va a terminar próximamente, pues en los años 2026-2028 habrá dos eclipses totales y uno anular que se podrán ver desde algún punto de nuestro país.

Mapa de visibilidad

El 12 de agosto de 2026, por la tarde, se podrá disfrutar de un eclipse total en una franja aproximada de 290 kilómetros de ancho, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La franja de totalidad atraviesa la Península de noroeste a sudeste: desde el nordeste de Galicia hasta el norte de la Comunitat Valenciana, el sur de Catalunya (sin tocar Barcelona) y las Islas Baleares, pasando por Asturias, nordeste de Castilla y León, Cantabria, nordeste de Madrid (sin tocar la capital), sudoeste del País Vasco y Navarra, La Rioja, nordeste de Castilla-La Mancha y sudeste de Aragón.

Se verá, pues, de forma total en ciudades como A Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, València, Castellón, Tarragona y Baleares, y de forma parcial en el resto de España.

La duración de la fase de totalidad variará y será de entre 1 minuto 50 segundos a 1 minuto 36 segundos en la línea central (que incluye Tarragona) hasta unos pocos segundos en los límites norte-sur de la franja de totalidad. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país.

Un año después

El siguiente eclipse de sol total que se podrá ver en España será el 2 de agosto de 2027. Casi un año después del eclipse de 2026, otro eclipse total cruzará la península Ibérica.

La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la Península, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

El eclipse tendrá lugar durante la mañana (aproximadamente a las 10.50, hora peninsular española), y la máxima duración de la totalidad en España corresponderá a Ceuta, que podrá disfrutar del evento con 4 minutos y 48 segundos.

Curiosidades sobre el verano

Con algo más de 93 días de duración, el verano en el hemisferio norte es la estación más larga del año. Ello es debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular sino elíptica y el verano coincide con la época del año en la que la Tierra se encuentra más lejos del Sol.

Cuando esto sucede, la Tierra se mueve más despacio en su órbita (según la segunda ley de Kepler) y, por tanto, necesita más tiempo para llegar al punto donde comienza la siguiente estación, que es el otoño.

El verano del siglo XXI, siempre el 20 o el 21

El inicio del verano puede darse, a lo sumo, en tres fechas distintas del calendario (del 20 al 22 de junio). A lo largo del siglo XXI el verano se iniciará en los días 20 y 21 de junio (fecha oficial española), siendo su inicio más tempranero el del año 2096 y el inicio más tardío el de 2003.

Aunque el día del solsticio de verano corresponde al de mayor número de horas de Sol, la diferencia de horas entre el día y la noche depende de la latitud del lugar.

Para la latitud de Madrid, el día del solsticio de verano tendrá 15 horas y 3 minutos de Sol, a comparar con las 9 horas y 17 minutos de Sol que tuvo el día más corto (solsticio de invierno). La diferencia entre el día más largo y el más corto es, por tanto, de casi seis horas de Sol.