Así cambiará la Luna en junio: fechas, fases y la Luna de fresa

La Luna, compañera constante de la Tierra y único satélite natural de nuestro planeta, completa su recorrido mensual en algo más de 29 días y medio. Durante ese intervalo, su apariencia cambia de forma progresiva hasta mostrar, una vez tras otra, sus cuatro rostros más reconocibles: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.

Ese vaivén visual, tan familiar como fascinante, responde a la posición relativa entre la Tierra, el Sol y la propia Luna. Cuando nuestro planeta se coloca entre el Sol y la Luna, el disco lunar aparece plenamente iluminado y alcanza su momento de mayor brillo.

Solo la mitad iluminada

Antes de llegar a ese punto, la Luna atraviesa la fase de cuarto creciente, en la que solo una mitad del satélite queda iluminada y, en el hemisferio norte, adopta esa silueta tan característica que recuerda a una D.

A partir de ahí, el ciclo continúa con el cuarto menguante, fase en la que la luz va retrocediendo de manera visible y la parte iluminada toma la forma opuesta, más parecida a una C.

Después llega la Luna nueva, también llamada novilunio o ausencia de luna, cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y su cara iluminada queda oculta para quien observa el cielo desde nuestro planeta.

Luna llena

La primera gran cita lunar de junio llega justo después de arrancar el mes con la Luna todavía en fase llena, alcanzada el 31 de mayo. Según el Instituto Geográfico Nacional, el calendario lunar avanza en junio de la siguiente forma:

Cuarto menguante el día 8 a las 12.00 horas, bajo el signo de Piscis.

Luna nueva el 15 de junio a las 4.54 horas, bajo el signo de Géminis.

Cuarto creciente el 21 de junio a las 23.55 horas, bajo el signo de Libra.

Luna llena el 30 de junio a las 1.56 horas, ya en el signo de Capricornio.

El mes, por tanto, se presenta como una secuencia muy marcada de cambios que permitirá observar con claridad cómo varía la iluminación del satélite noche tras noche.

Luna de fresa

La Luna llena de junio tiene, además, una denominación muy popular: luna de fresa. Aunque el nombre no alude al color del satélite, sí aporta un matiz tradicional que cada año despierta curiosidad y multiplica el interés por la observación nocturna. En 2026, esta luna llena será la última de la primavera, ya que el verano comenzará el 21 de junio a las 10.24 horas (hora peninsular española), según el Observatorio Astronómico Nacional.

Ese detalle convierte la cita de junio en una referencia especialmente llamativa dentro del calendario astronómico. No solo marca el final de la estación, sino que también actúa como antesala de un verano que, como cada año, llegará acompañado de nuevas lunas llenas y de varios momentos señalados por los aficionados a los fenómenos celestes.

Los nombres de la luna

Conviene recordar que cada Luna llena del año recibe un nombre tradicional, heredado de costumbres populares y de antiguas formas de relacionar el cielo con los ritmos de la naturaleza.

Tras la Luna de fresa del 30 de junio, el calendario de 2026 aún reserva otras seis lunas llenas, una por cada mes restante del año.

Calendario lunar 2026 completo