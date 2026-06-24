La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano

La Luna llena es uno de los fenómenos más reconocibles del cielo nocturno y, al mismo tiempo, uno de los que más interés despierta entre quienes siguen el calendario astronómico.

Se produce cuando la Luna se sitúa en oposición al Sol, con la Tierra colocada entre ambos cuerpos, de forma que la cara visible del satélite queda totalmente iluminada desde nuestro punto de vista.

El resultado es ese disco blanco y brillante que domina el firmamento durante la noche y que, desde hace siglos, ha alimentado observaciones, relatos y tradiciones en distintas culturas.

Fases y mes sinódico

La Luna recorre sus fases aproximadamente cada 29,5 días, en lo que los astrónomos denominan mes sinódico. En ese periodo, el único satélite natural de la Tierra pasa por cuatro etapas principales: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.

Cada una responde a la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol, y todas juntas construyen el ritmo visual que hace de nuestro satélite un referente constante en el cielo.

La Luna llena se produce cuando la Luna se encuentra en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra. En ese alineamiento, conocido como oposición, la cara lunar visible desde nuestro planeta queda completamente iluminada.

Círculo casi perfecto

La fase llena es, sin duda, la más llamativa. A diferencia de otras fases, en este punto el satélite muestra su disco casi perfecto, sin apenas sombras perceptibles en su conjunto, lo que refuerza esa sensación de plenitud que le da nombre.

No se trata solo de un cambio estético: la Luna llena ha sido históricamente un indicador del tiempo, una referencia agrícola y un elemento central en mitologías de todo el mundo.

Su presencia ha marcado cosechas, celebraciones y rituales en numerosas civilizaciones, y todavía hoy sigue ocupando un lugar destacado en la cultura popular.

Una cita de junio

Este mes de junio, la atención vuelve a centrarse en la primera Luna llena del verano, conocida tradicionalmente como Luna de fresa. El fenómeno se producirá el día 30 y alcanzará su plenitud a partir de las 1.56 horas, en hora peninsular española, bajo el signo de Capricornio, según el Instituto Geográfico Nacional.

La cita llega apenas unos días después del comienzo oficial del verano, que ha arrancado el 21 de junio a las 10.24 horas, también en horario peninsular. Esa cercanía con el cambio de estación convierte a esta Luna llena en una de las más simbólicas del calendario anual, no tanto por su apariencia como por el momento en el que aparece sobre el horizonte.

Pese a su nombre, la luna de fresa no presenta tonos rojizos ni rosados de forma habitual. La denominación procede de antiguas tradiciones de pueblos nativos de Norteamérica, especialmente de comunidades indígenas de Canadá, que asociaban esta luna con el inicio de la recolección de fresas.

En Europa también ha recibido nombres como Luna de rosas o Luna caliente, vinculados a la floración y al avance del verano en el hemisferio norte.

Por qué se llama así

Los nombres populares de la Luna llena no forman parte de la nomenclatura científica, pero sí ofrecen una mirada histórica y cultural muy útil para entender cómo las sociedades han interpretado el cielo. Durante siglos, estas denominaciones sirvieron para orientar labores agrícolas, anticipar estaciones o identificar momentos clave del año.

Por eso, aunque hoy se difunden sobre todo en clave divulgativa, siguen teniendo una fuerte carga simbólica.

La Luna de fresa de junio es un buen ejemplo de esa combinación entre astronomía y tradición. Su popularidad no depende únicamente de su valor visual, sino también de su capacidad para conectar el calendario celeste con los ritmos estacionales de la Tierra.

Además, la Luna llena de junio suele tener un atractivo especial por coincidir con noches más templadas, cielos despejados en muchas zonas y una mayor presencia de público dispuesto a mirar hacia arriba.

La observación no requiere instrumentos complejos: basta con un lugar con poca contaminación lumínica y una visión despejada del horizonte para disfrutar del fenómeno en toda su intensidad.

Qué ocurre en el cielo

El brillo aparente de la Luna en esta fase puede parecer similar cada mes, pero no siempre es exactamente igual. Su tamaño visual y su luminosidad pueden variar ligeramente en función de la distancia con la Tierra, de su posición orbital y de las condiciones atmosféricas.

Cuando la Luna coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita, el fenómeno da lugar a una superluna, un término muy extendido entre el público general.

En términos estrictamente astronómicos, una superluna es una luna llena de perigeo o muy próxima a él. En esos casos, el satélite puede verse algo más grande y más brillante de lo habitual, aunque la diferencia no siempre resulta evidente a simple vista si no se compara con otras lunas llenas observadas en condiciones similares.

La Luna de fresa de junio, en una imagen de archivo. / Archivo / Efe

Superlunas de 2026

El año 2026 suma un total de 13 lunas llenas, una cifra que se explica por la duración del ciclo sinódico y por la manera en que se distribuyen las fases a lo largo de los meses. Y el calendario reserva todavía varios hitos para quienes siguen el ciclo lunar con atención.

Después de la Luna de fresa de junio, quedan seis Lunas llenas, dos de ellas superlunas: la de noviembre y la de diciembre. La primera, conocida como superluna de castor, y la segunda, llamada superluna fría, cerrarán el año con dos de los plenilunios más destacados del calendario astronómico.

Estas fases concentran especialmente el interés de observadores y divulgadores porque combinan el atractivo visual de la luna llena con la cercanía orbital al planeta. Aunque la diferencia no siempre sea dramática, sí aporta un valor añadido a la fotografía nocturna y a la observación del cielo en condiciones favorables.

Calendario lunar 2026

Estas son todas las Lunas llenas que quedan por llegar este año tras la de este mes: