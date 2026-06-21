Qué es la proteína 'Despechá' que los científicos han descubierto y han dedicado a Rosalía

El tour de la cantante catalana Rosalía por su álbum 'Lux' está trayendo algunas sorpresas: desde la cancelación de tres conciertos en dos ciudades de Miami hasta el descubrimiento científico de una molécula con el nombre de la artista.

Después de aplazar los 'shows' para Miami y Orlando (Florida, Estados Unidos) por una emergencia familiar, Rosalía se estrenó en los EEUU cantando para los fans de Boston, la capital de Massachusetts.

En medio del concierto, la cantante se enteró por una pancarta entre el público que un joven español, estudiante en Harvard, había bautizado uno de sus descubrimientos científicos con el nombre de RyDEP, iniciales de Rosy Despechá, una combinación del apodo de la cantante y una de sus canciones más famosas.

¿Qué significa RyDEP?

Miguel López Rivera, junto con otros investigadores, ha descubierto la existencia de una proteína viral (en virus) que él mismo asegura que tiene la forma de unas castañuelas, por lo que "pensé que estaría guay hacerle un guiño a mi cantante favorita", explica a través de sus redes sociales.

Los científicos han publicado los resultados de su investigación en el repositorio digital Bio Archive (BioRxiv), donde los autores describen un mecanismo hasta ahora desconocido mediante el cual ciertos virus logran neutralizar las señales de alarma que activan las defensas celulares.

Captura de pantalla de la proteína RyDEP en el estudio publicado en el repositorio digital BioRxiv. / BioRxiv / View ORCID ProfileMiguel López Rivera, View ORCID ProfileRenee B. Chang, Colin M. Lewis, Romi Hadary, Julia M. Kovalski, Krista G. Freeman, Zhen-Yu J. Sun, Rotem Sorek, View ORCID ProfileGraham F. Hatfull, View ORCID ProfilePhilip J. Kranzusch

Un nuevo descubrimiento de la ciencia

Es decir, cuando una célula detecta la presencia de un virus, esta pone en marcha una serie de mecanismos para intentar detener la infección. Entre ellos se encuentran unas moléculas señalizadoras que funcionan como una alarma interna: avisan de que existe una amenaza y desencadenan respuestas defensivas.

Y es precisamente la proteína viral RyDEP la que actúa sobre estas señales de alerta, desactivándolas: esta molécula es capaz de degradar o eliminar las moléculas señalizadoras antes de que cumplan su función, impidiendo que la célula active plenamente sus sistemas de protección.

Los virus que infectan bacterias, como la proteína RyDEP, son conocidos como bacteriófagos. Este tipo de virus no afectan a los seres humanos, pero su estudio es especialmente relevante para entender las estrategias que utilizan estos agentes para sobrevivir y multiplicarse.

Ampliar el conocimiento científico

Comprender cómo los virus logran bloquear los sistemas de alarma celulares puede ayudar a los científicos a profundizar en el estudio de las relaciones entre los agentes patógenos (aquellos que provocan enfermedades) y los organismos hospedadores, es decir, los seres vivos que los albergan.

De esta forma, detrás de una referencia a una de las artistas y canciones más populares, se encuentra un avance científico sobre la biología molecular que podría contribuir al desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas o terapéuticas, según consideran los científicos de esta investigación.

Noticias relacionadas

Fuentes