Un mes gratis en un refugio de los Alpes italianos: 400 euros, comida incluida y requisitos muy concretos

Un grupo de voluntarios tiene la oportunidad de vivir gratis durante un mes en los Alpes italianos y recibir 400 euros como compensación. La convocatoria forma parte de un estudio de 'Eurac Research' que busca analizar cómo la altitud media, entre 2.000 y 2.500 metros, impacta en la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño de las personas.

'Eurac Research' es un centro internacional de investigación, situado en Bolzano (Italia), que usa la ciencia para resolver problemas reales de la sociedad, especialmente relacionados con sostenibilidad, salud y desarrollo social.

Este centro ha publicado recientemente un anuncio en el que ofrece a un determinado sector de la población participar en uno de sus estudios. Se trata del "Estudio sobre Altitud Moderada" (MAHE) y básicamente intenta responder a la pregunta: ¿cómo reaccionaría tu cuerpo a una estancia de un mes a 2.300 metros sobre el nivel del mar?

¿Qué incluye la oferta?

Según especifica Eurac Research, el período de estudio empieza a mediados de agosto y se extiende hasta principios de octubre de este mismo año. La oferta de participación incluye una semana en un recinto situado a baja altitud, en Silandro (Italia), para realizar las primeras mediciones. También incluye cuatro semanas consecutivas en la ubicación de altitud moderada, ubicada en el Refugio Nino Corsi, ubicación principal del estudio. Finalmente, incluye tres visitas de seguimiento al laboratorio en Bolzano durante la semana posterior al regreso del Refugio Nino Corsi.

Requisitos que excluyen

El centro de investigación también especifica los requisitos para poder ser elegido para este estudio. Principalmente, la empresa busca que los participantes tengan entre 18 y 40 años, un peso corporal normal, entre 18,4 y 24,9 kg por metro cuadrado. Además, es importante que los participantes del estudio no cumplan ninguno de los siguientes requisitos:

Entrenamiento de resistencia regular (más de dos veces por semana)

(más de dos veces por semana) Tabaquismo

Abuso de alcohol o drogas

Hipertensión

Medicación crónica (excepto anticonceptivos hormonales)

Estancias regulares o pernoctaciones a altitudes superiores a 1.500 metros en las últimas cuatro semanas previas al estudio

previas al estudio Adherencia a d ietas especiales

Alergias y/o intolerancias alimentarias

alimentarias Trastornos de la alimentación

Embarazo

Diagnóstico de deficiencia de hierro.

Mediciones que se evaluarán

Eurac Research también advierte que las principales mediciones que se evaluarán a lo largo de este estudio son la actividad del nervio simpático muscular, la función vascular, el sueño, la composición corporal, el metabolismo y el apetito, la masa de hemoglobina y el rendimiento de resistencia.

Finalmente, la empresa asegura que se abonará un reembolso de 400 euros para compensar a los participantes por el tiempo invertido. Además, se proporcionará alojamiento y manutención durante las 5 semanas que dura el estudio. Además, se dota a los participantes de total libertad para emplear su tiempo como deseen, aunque para apoyar los objetivos del estudio, se les pedirá que no excedan sus niveles habituales de actividad física y que eviten cambios de altitud durante el período de estudio.