MAPA | Todos los municipios recomendados para ver el eclipse solar

Durante el atardecer del próximo miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde España en más de un siglo. Dado la excepcionalidad del fenómeno astronómico, las zonas en las que se podrá ver el eclipse total se convertirán en destinos de observación a nivel mundial y probablemente atraerán a un elevado número de visitantes, tanto extranjeros como españoles.

En Catalunya, se podrá observar el eclipse total desde 20 localidades, mientras que en el resto de España se verá totalmente en 13 comunidades autónomas; esencialmente, corresponde a las zonas que comprenden casi toda la mitad norte peninsular y Baleares. En cambio, en la mitad sur se podrá ver como parcial.

Franja horaria y máximos del eclipse

El eclipse será visible como parcial en el norte de América, gran parte de Europa y el oeste de África. Mientras, la franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, pasando por numerosas provincias. Antes, atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica hasta acabar en Baleares.

De esta forma, comenzará el 12 de agosto a las 17.34 horas (hora peninsular española) en el mar de Bering (mar en el océano Pacífico situado entre Rusia y Alaska) y terminará a las 21.58 horas en el océano Atlántico. La duración total, por tanto, será de 264 minutos, que equivale a cuatro horas y 24 minutos, según el Observatorio Astronómico Nacional.

El máximo del eclipse, el momento de mayor alineación astronómica que indica el instante exacto en el que la Luna cubre por completo al Sol, se producirá a las 19.46 horas cerca de Islandia, siendo la duración máxima de esta fase de dos minutos y 18 segundos.

Cabe destacar que la duración de la fase de totalidad, el lapso continuo que dura la fase en la que el Sol está 100% oculto, variará según la ubicación geográfica, pero será de entre un minuto y 50 segundos, a un minuto y 36 segundos en la línea central.

Trío Ibérico

España está situada al final de la franja de totalidad del eclipse, por lo que el fenómeno podrá apreciarse cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Esto obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste siempre que haya cielos despejados. Por suerte, dado que tendrá lugar en verano, las probabilidades de que esté nublado serán menores en gran parte del país. Igualmente, para realizar una observación segura del eclipse hay numerosas precauciones a tener en cuenta.

Tras el eclipse del 12 de agosto de 2026, para volver a ver otro en nuestro país tendremos que esperar al 2 de agosto de 2027. Asimismo, el próximo eclipse anular será el 26 de enero del 2028, lo que permitirá completar la secuencia astronómica excepcional bautizada como Trío Ibérico. Una vez haya ocurrido, ya no se podrá observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053.

Además, cabe destacar que la celebración del 'Trío de Eclipses 2026-2027-2028' ha sido declarado acontecimiento de excepcional interés público mediante Real Decreto 12/2026, de 26 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Comunidades autónomas donde observar el eclipse

Las comunidades autónomas en las que se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto son:

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Galicia

La Rioja

Navarra

País Vasco

Con esto, en Galicia -en las ciudades de A Coruña, Ferrol y Lugo- serán los primeros puntos de la península en verlo, y a continuación el episodio se desplazará a zonas como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Tarragona, Valencia. Con todo, no se verá desde Madrid ni Barcelona. Finalmente, el recorrido finalizará en Baleares, donde la fase de totalidad será completa, especialmente en Mallorca y Menorca.

La comunidad considerada como la mejor para contemplar el fenómeno es Castilla y León, ya que afecta a casi toda la región. Asimismo, en Asturias, la totalidad afectará a toda la comunidad sin necesidad de hacer desplazamientos, mientras que en la Comunidad Valenciana, Castellón y el norte de la provincia de Valencia destacan como lugares privilegiados.

Recorrido de la franja en la que será visible el eclipse total en España. / Observatorio Astronómico Nacional

Municipios catalanes recomendados

La Comissió Interdepartamental de l’Eclipsi ha seleccionado 27 puntos de observación en 20 localidades donde se podrá ver el eclipse total de sol. Para la confección de la lista, han seguido tres criterios: puntos geográficos donde se verá durante más de 55 segundos, municipios de más de 3.000 habitantes y que tengan más del 60% del terreno desde donde poder ver el sol a las 20.30 horas.

Las 20 localidades catalanas que podrán observar el eclipse solar de forma privilegiada están repartidas entre dos provincias: dos en Lleida y el resto en Tarragona.

Alcanar

L'Aldea

Altafulla

L'Ametlla de Mar

Amposta

Les Borges Blanques (Lleida)

Camarles

Cambrils

Constantí

Gandesa

Lleida

Montbrió del Camp

Móra la Nova

Reus

Salou

Santa Bárbara

Tarragona

Torredembarra

Valls

El Vendrell

La Generalitat de Catalunya cuenta con una página web para ofrecer información especializada sobre el fenómeno. El sitio incluye un mapa de visibilidad y un buscador de municipios dentro de la franja afectada.