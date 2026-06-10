Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BarcelonaPistoleroPapa BarcelonaTráfico BarcelonaRecorrido papamóvilExamen matemáticas PAUSelectividadBelfastBebé maltratadoÁlvaro García OrtízIker CasillasJordi Cruz MasSilvia Abril
instagramlinkedin

Estudio de 'Eurac Research'

Te pagan por vivir en los Alpes durante un mes: el experimento que busca voluntarios de entre 18 y 40 años

El estudio busca analizar cómo la altitud media impacta en la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño de las personas

España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser "embajadores del espacio" durante un año

La misión científica Hypatia III incluirá un estudio sobre la espiritualidad en situaciones extremas

Refugio Nino Corsi, donde se llevará a cabo el estudio MAHE.

Refugio Nino Corsi, donde se llevará a cabo el estudio MAHE. / Eurac Research

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un grupo de voluntarios tiene la oportunidad de vivir gratis durante un mes en los Alpes italianos y recibir 400 euros como compensación. La convocatoria forma parte de un estudio de 'Eurac Research' que busca analizar cómo la altitud media, entre 2.000 y 2.500 metros, impacta en la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño de las personas.

'Eurac Research' es un centro internacional de investigación, situado en Bolzano (Italia), que usa la ciencia para resolver problemas reales de la sociedad, especialmente relacionados con sostenibilidad, salud y desarrollo social.

Este centro ha publicado recientemente un anuncio en el que ofrece a un determinado sector de la población participar en uno de sus estudios. Se trata del "Estudio sobre Altitud Moderada" (MAHE) y básicamente intenta responder a la pregunta: ¿cómo reaccionaría tu cuerpo a una estancia de un mes a 2.300 metros sobre el nivel del mar?

¿Qué incluye la oferta?

Según especifica Eurac Research, el período de estudio empieza a mediados de agosto y se extiende hasta principios de octubre de este mismo año. La oferta de participación incluye una semana en un recinto situado a baja altitud, en Silandro (Italia), para realizar las primeras mediciones. También incluye cuatro semanas consecutivas en la ubicación de altitud moderada, ubicada en el Refugio Nino Corsi, ubicación principal del estudio. Finalmente, incluye tres visitas de seguimiento al laboratorio en Bolzano durante la semana posterior al regreso del Refugio Nino Corsi.

Requisitos que excluyen

El centro de investigación también especifica los requisitos para poder ser elegido para este estudio. Principalmente, la empresa busca que los participantes tengan entre 18 y 40 años, un peso corporal normal, entre 18,4 y 24,9 kg por metro cuadrado. Además, es importante que los participantes del estudio no cumplan ninguno de los siguientes requisitos:

  • Entrenamiento de resistencia regular (más de dos veces por semana)
  • Tabaquismo
  • Abuso de alcohol o drogas
  • Hipertensión
  • Medicación crónica (excepto anticonceptivos hormonales)
  • Estancias regulares o pernoctaciones a altitudes superiores a 1.500 metros en las últimas cuatro semanas previas al estudio
  • Adherencia a dietas especiales
  • Alergias y/o intolerancias alimentarias
  • Trastornos de la alimentación
  • Embarazo
  • Diagnóstico de deficiencia de hierro.

Mediciones que se evaluarán

Eurac Research también advierte que las principales mediciones que se evaluarán a lo largo de este estudio son la actividad del nervio simpático muscular, la función vascular, el sueño, la composición corporal, el metabolismo y el apetito, la masa de hemoglobina y el rendimiento de resistencia.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, la empresa asegura que se abonará un reembolso de 400 euros para compensar a los participantes por el tiempo invertido. Además, se proporcionará alojamiento y manutención durante las 5 semanas que dura el estudio. Además, se dota a los participantes de total libertad para emplear su tiempo como deseen, aunque para apoyar los objetivos del estudio, se les pedirá que no excedan sus niveles habituales de actividad física y que eviten cambios de altitud durante el período de estudio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El primer examen de la selectividad ha sido un regalo': los alumnos pasan de los nervios al alivio en el arranque de las PAU en Catalunya
  2. Las farmacias ya no usarán ni cúter ni celo para pegar el cartón de los medicamentos: Sanidad eliminará el cupón precinto
  3. La última huelga de profesores del curso pincha y los sindicatos instan a seguir la protestas en septiembre
  4. El sexo salvó el planeta: un estudio demuestra cómo la reproducción asexual ralentizó la evolución y redujo la variedad de especies durante milenios
  5. ¿Qué es el 'six-seven', el 'trend' viral con el que el papa León XIV ha sorprendido a Madrid?
  6. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  7. Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
  8. Los sindicatos de profesores llaman a colapsar Barcelona este martes con la 'huelga del Papa': será la última del curso

Te pagan por vivir en los Alpes durante un mes: el experimento que busca voluntarios de entre 18 y 40 años

Te pagan por vivir en los Alpes durante un mes: el experimento que busca voluntarios de entre 18 y 40 años

Una investigación catalana arroja luz sobre el origen de la células complejas y desvela que le debemos la vida a los virus gigantes

Una investigación catalana arroja luz sobre el origen de la células complejas y desvela que le debemos la vida a los virus gigantes

LaLiga 2025-2026: El fútbol español aprueba por los pelos en sostenibilidad

LaLiga 2025-2026: El fútbol español aprueba por los pelos en sostenibilidad

El sexo habría acelerado la evolución de la vida en la Tierra

El sexo habría acelerado la evolución de la vida en la Tierra

¿Estamos a un paso de la edición genética segura de bebés humanos?

¿Estamos a un paso de la edición genética segura de bebés humanos?

Un dron autónomo entrega chalecos salvavidas a personas que caen al mar

Un dron autónomo entrega chalecos salvavidas a personas que caen al mar

La NASA selecciona por primera vez a un europeo para viajar a la Luna pero excluye a las mujeres de la misión Artemis 3

La NASA selecciona por primera vez a un europeo para viajar a la Luna pero excluye a las mujeres de la misión Artemis 3

Así se ven las auroras australes desde el espacio