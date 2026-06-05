La NASA activa los protocolos de emergencia y ordena a sus astronautas prepararse para una posible evacuación de la Estación Espacial Internacional

La agencia espacial estadounidense NASA acaba de activar todos sus protocolos de emergencia y ordenar a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que se preparen para una posible evacuación de emergencia tras la detección de una grave fuga de aire en el módulo ruso de la plataforma. Según ha explicado la secretaria de prensa de la agencia, Bethany Stevens, en estos momentos se están intentando llevar a cabo labores de reparación en la zona afectada pero, por precaución, y ante la magnitud del problema, se ha ordenado a los cuatro tripulantes a bordo de esta plataforma que permanezcan en la nave espacial Dragon por si en algún momento la fuga empeora y deben ser evacuados hacia la Tierra.

No es la primera vez que se registran incidencias de este tipo a bordo de la Estación Espacial Internacional pero, por ahora, esta se perfila como una de la crisis más graves a las que se ha enfrentado esta plataforma científica internacional en los últimos años. Según apuntan las informaciones trascendidas hasta el momento, el problema parece estar localizado en el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, una parte de la estructura que lleva sufriendo fugas desde el año 2019. Hasta ahora, la agencia rusa Roscosmos había logrado ir reparando los daños sobre la marcha pero, debido a la complejidad del problema, muchas de las grietas volvían a resugir. El 1 de mayo se detectó la aparición de una fuga que provocaba la pérdida de aproximadamente medio kilo de aire al día. Y todo apunta a que es esa la causante de la emergencia.

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En estos momentos, en la Estación Espacial Internacional hay un total de siete astronautas a bordo. Una parte de ellos, como miembros de la misión Crew-12, ha sido enviado a la nave espacial de Dragon de SpaceX para preparar una eventual preparación ya que, en caso de que la situación empeorara, tendrían muy poco tiempo para ejecutar las maniobras de salida de la plataforma y poner rumbo a la Tierra. Entre estos destacan los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway; la francesa Sophie Adenot; y el ruso Andrey Fedyaev. Mientras estos preparan la evacuación, otra parte del equipo liderada por los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchov y Sergei Mikayev está trabajando en la zona afectada para intentar reparar el problema. Varios medios reportan que se están empleando técnicas "más arriesgadas de lo habitual" con tal de sellar la grieta dada la magnitud de la crisis.