Un estudio descubre que células T podrían ser clave para detener virus con potencial pandémico

Científicos del Instituto de Inmunología de La Jolla (LJI) de Estados Unidos han descubierto cómo las células T atacan a los paramixovirus, una familia de virus que incluye el virus del sarampión y el virus Nipah. Este hallazgo podría ser crucial para frenar este tipo de virus. El trabajo se publica en 'Cell Reports Medicine'.

Cabe aclarar que las células T son algunas de las células más importantes del sistema inmunitario. Pueden detener el crecimiento de tumores e incluso combatir infecciones graves. Por otra parte, los paramixovirus son patógenos que generan preocupación por las pandemias. El virus del sarampión es altamente infeccioso y el virus Nipah tiene una alta tasa de mortalidad.

En este contexto, el nuevo estudio muestra cómo podríamos aprovechar las células T para salvar vidas. En lugar de vacunar contra un solo virus a la vez, los investigadores descubrieron que activar las células T de "reactividad cruzada" podría proteger contra la familia más amplia de los paramixovirus. Esta protección integral es esencial cuando se desconoce qué virus atacará a continuación.

"Tu primera línea de defensa"

"Nadie sabe qué especie o cepa viral en particular podría ser la responsable de un brote, como hemos visto en los casos recientes del hantavirus andino", detalla el líder del estudio, el profesor Alessandro Sette, doctor en Ciencias Biológicas del LJI. "Activar las células T puede ser tu primera línea de defensa cuando no sabes a qué te vas a enfrentar", añade la doctora Alba Grifoni, profesora adjunta de investigación del LJI y codirectora del estudio.

Las células T forman parte del sistema inmunitario adaptativo, lo que significa que cada célula T se adapta y aprende a atacar una amenaza específica. Por ejemplo, una célula AT podría responder a la infección por el virus de la gripe, pero no a la infección por el parásito de la malaria. Las células T son especialistas. En concreto, cada célula T busca un sitio molecular pequeño específico que distingue a un patógeno de otro. Los científicos llaman a estos sitios "epítopos". En general, los epítopos de las células T en un patógeno son muy diferentes de los epítopos de las células T en otro patógeno.

Pero los virus no son tan astutos como parecen. Incluso a medida que evolucionan, algunas características "conservadas" permanecen inalteradas dentro de las familias virales. Ahí es donde entran en juego los inmunólogos. Los científicos del LJI han demostrado que algunas células T pueden tener una "reacción cruzada" con diferentes virus, siempre y cuando estos compartan epítopos similares.

Proteger contra virus peligrosos a la vez

En una serie de estudios trascendentales realizados durante la pandemia de COVID-19, los investigadores demostraron que las células T de reactividad cruzada pueden reconocer el parecido familiar entre diferentes coronavirus. Una persona que haya contraído previamente un coronavirus del resfriado común podría tener células T preparadas para reconocer el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19.

Más recientemente, demostraron que las células T de reactividad cruzada podrían ofrecer una amplia protección contra el letal virus Lassa y la familia viral más amplia de arenavirus. Sus hallazgos sugieren que futuras vacunas y terapias podrían activar estas células T de reactividad cruzada para proteger contra muchos virus peligrosos a la vez.

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Todos los estudios lo dejan claro: las células T de reactividad cruzada son clave para detener los virus emergentes. Este estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud.