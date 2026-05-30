Luna azul 2026: cuándo y cómo ver la próxima luna llena de mayo

Los aficionados a la astronomía han podido disfrutar de un mes de mayo lleno de eventos celestes, Algunos de ellos han sido la Luna de Flores, del 1 de mayo, que también era una microluna; la lluvia de meteoros Eta Acuáridas del 6 de mayo, una de las mayores lluvias de meteoros del año en el hemisferio sur; y el 20 de mayo, la conjunción de Venus, Júpiter y la Luna en Géminis, una alineación en el mismo grado de longitud celeste desde la perspectiva en la Tierra, donde los planetas y el satélite se perciben muy juntos.

Sin embargo, aún queda otro fenómeno astronómico que poder disfrutar: la Luna azul. Se trata de la segunda luna llena en el mismo mes, una rareza que ocurre aproximadamente cada dos o tres años; la última fue en agosto de 2024 y la próxima llegará en diciembre de 2028.

Llega el 31 de mayo

La Luna azul llegará durante la noche del 30 al 31 de mayo en España. Sin embargo, a simple vista será una similar a la de otros meses. Entre las 21.00 horas y las 22.00 horas (hora peninsular española) saldrá por el horizonte y alcanzará el 100% de iluminación a partir de la medianoche, a una distancia aproximada de 406.000 km de la Tierra.

En su salida, adquirirá una apariencia rojiza o anaranjada por la dispersión de la luz en la atmósfera (iluminación que se filtra del Sol). Mientras vaya ascendiendo por el firmamento, la Luna adquirirá el color clásico –entre grisáceo y amarillento– por el reflejo de la luz solar que en ese momento refleja la superficie polvorienta de la Luna.

Por tanto, la Luna azul no recibe este nombre por el color que adopta, sino que se la denomina de esta manera por la expresión coloquial en inglés 'once in a blue moon' ("una vez en Luna azul"), que se usa para referirse a algo que sucede muy raramente.

¿Cuándo y cómo ver la Luna azul?

El fenómeno del 31 de mayo será visible a simple vista, ya que estará presente en todo el firmamento nocturno. Por tanto, no es necesario utilizar ningún equipo especial como telescopios para disfrutarlo. Igualmente, los expertos en observación astronómica recomiendan situarse en lugares con poca contaminación lumínica, sin obstáculos en el campo de visión y, si es posible, con el horizonte despejado.

De esta manera, el mejor momento para verla será después de la medianoche, cuando hay menor actividad lumínica y la Luna se ve desde cualquier punto.

Los lugares idóneos serán los que tengan buena visibilidad especialmente hacia el este: frente al Mediterráneo, el Cantábrico, el Atlántico, o en zonas llanas del interior.

Luna Azul

El ritmo natural de la Luna explica este evento astronómico. El ciclo completo entre dos lunas llenas dura aproximadamente 29 días y medio y la mayoría de meses tienen 30 o 31 días, por lo que existe una pequeña diferencia que permite el plenilunio aparezca al inicio y al final del mismo mes.

Precisamente, es lo que ocurre este mes de mayo, puesto que el día 1 se dio la Luna de Flores (primera luna llena del mes de mayo) y el calendario marca otra en el mismo ciclo lunar el día 31. El fenómeno acostumbra a repetirse cada dos o tres años y, a pesar de no ser habitual, no es tan extraño como otros fenómenos menos frecuentes.

La segunda luna llena de este mes es la Luna azul de calendario, pero también la Luna azul estacional, denominación que recibe la tercera de cuatro lunas llenas dentro de la misma estación astronómica, en lugar de las tres que hay habitualmente.