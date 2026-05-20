Las vacas pueden reconocer un rostro humano familiar

Las vacas pueden reconocer los rostros humanos familiares, según sugiere una investigación, la cual indica que estos animales tienen una preferencia visual por las caras nuevas y pueden asociar la voz de una persona conocida con su imagen.

La investigación encabezada por el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medioambiente (Francia) y que publica Plos One, recopiló datos de 32 vacas Prim’ Holstein.

Las vacas vieron vídeos sin sonido de rostros masculinos conocidos y desconocidos, y midieron cuánto tiempo los miraban los animales. Pero los autores también buscaron indicios de reconocimiento intermodal, reproduciendo vídeos de rostros conocidos y desconocidos mientras emitían el audio correspondiente a uno de los dos hombres, en el que cada uno pronunciaba una frase idéntica.

Además, midieron la frecuencia cardíaca de los animales mientras veían los vídeos para comprobar si las vacas respondían emocionalmente.

Los vídeos sin sonido no produjeron ninguna reacción en los animales, que miraron fijamente durante más tiempo los de personas desconocidas, lo que demostró que podían distinguir si un rostro les era familiar, señala el artículo.

Cuando las imágenes se acompañaban de sonido, los animales pasaban más tiempo mirando fijamente el vídeo cuando la voz coincidía con el rostro, lo que demostró que las vacas podían asociar ambos parámetros.

Sin embargo, a juzgar por sus frecuencias cardíacas, ni los rostros ni las voces, ya fueran familiares o desconocidos, parecieron influir en la respuesta emocional de las vacas.

Los autores reconocen que un vídeo y una grabación de audio no constituyen una interacción completa con un ser humano, pero los resultados sugieren que las vacas pueden distinguir entre personas conocidas y desconocidas, y que son capaces de identificarlas por el rostro y la voz.

Asimismo, consideran que se deberían realizar más estudios que analicen cómo interactúan las vacas con personas concretas, para comprender mejor a los animales y velar por su bienestar.

La habilidad de las vacas, en este caso de una en particular, ha sido estudiada por la ciencia. Se trata de Veronika, que a comienzos de año protagonizó un estudio en Current Biology.

El animal es capaz de usar una escoba de forma innovadora, flexible y funcional, alternando sus extremos para rascarse distintas zonas del cuerpo.

La investigación sobre la vaca Veronika, que vive en Austria, apuntó que manipulaba la 'herramienta' con la boca, la fijaba entre los dientes para controlarla de forma precisa y con ella se aliviaba molestias, probablemente por tábanos, rascándose en zonas difíciles de alcanzar.

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Este uso versátil de una misma herramienta, que hasta ahora solo se había documentado en primates, obliga a replantear la capacidad cognitiva del ganado bovino, apuntaron los autores de aquel estudio.