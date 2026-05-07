La EMA actualiza las vacunas de la gripe para 2026: estas son las cepas que deberán incluir

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en ingles) ha publicado este jueves las recomendaciones sobre las cepas del virus de la gripe que los fabricantes deberán incluir en las vacunas contra la gripe estacional a partir del otoño de 2026.

Cada año, la EMA emite recomendaciones de la UE sobre la composición de las vacunas contra la gripe estacional basándose en las observaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a su vez se fundamentan en las actividades de seguimiento periódicas sobre la prevalencia y las características de los diferentes virus de la gripe en todo el mundo.

Diferentes vacunas

De este modo, los fabricantes de vacunas atenuadas vivas o vacunas basadas en huevos deberían incluir estas tres cepas de virus para la temporada 2026/2027: un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1454/2025 (H3N2), y un virus similar a B/Tokyo/EIS13-175/2025 (linaje B/Victoria).

Por su parte, los fabricantes de vacunas basadas en células deberían incluir estas tres cepas de virus para la temporada 2026/2027: un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1415/2025 (H3N2), y un virus similar a B/Pennsylvania/14/2025 (linaje B/Victoria).

Según la EMA, anteriormente, la mayoría de las vacunas antigripales autorizadas estaban formuladas para proteger contra las cuatro cepas principales responsables de la gripe estacional, incluida la cepa B/Yamagata. Sin embargo, dado que la cepa B/Yamagata no se ha detectado en circulación desde marzo de 2020, se considera que ya no representa una amenaza para la salud pública.

Por consiguiente, la UE no recomienda el uso de la cepa B/Yamagata en las vacunas antigripales estacionales para la temporada 2026/2027, lo que coincide con la recomendación de la OMS sobre la composición de las vacunas para dicha temporada.

En caso de que aún se requieran vacunas tetravalentes, los fabricantes de vacunas inactivadas pueden considerar la producción de una vacuna tetravalente que contenga dos cepas del virus de la influenza B para la temporada 2026/2027. Para estas vacunas, se propone seguir las recomendaciones de la OMS de años anteriores para la cepa B/Yamagata, es decir, un virus similar a B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata).

Recomendaciones aprobadas por el CHMP

Las recomendaciones para la temporada de gripe 2026/2027 fueron aprobadas por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA en su reunión plenaria de marzo de 2026. El organismo resala qaue los virus de la gripe cambian y evolucionan constantemente, por lo tanto, es necesario reemplazar periódicamente las cepas virales que contienen las vacunas contra la gripe para mantener su eficacia.

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La Agencia recomienda que los titulares de autorizaciones de comercialización presenten solicitudes para modificar la composición de las vacunas antigripales estacionales autorizadas centralmente antes del 15 de junio de 2026.