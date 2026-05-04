El Rey preside en Barcelona la entrega de los Premios Nacionales de Investigación: "El talento científico por sí solo no basta: hace falta apoyo"

El Rey Felipe VI ha presidido este lunes en Barcelona la entrega, por parte del Ministerio de Ciencia, de los Premios Nacionales de Investigación 2025. En su intervención, Felipe VI —que estuvo en Barcelona hace apenas dos semanas para inaugurar el CaixaResearch Institute—, ha reivindicado la necesidad de que el "talento científico" sea "acompañado, apoyado, sostenido y reconocido" tanto por "personas" e "instituciones". El Rey también ha reivindicado el papel de la ciencia y la investigación en un contexto global de "transformaciones profundas".

Los galardones, dotados con 30.000 euros cada uno, reconocen a aquellos investigadores que destacan por su trayectoria y relevancia internacional en sus respectivas áreas, así como el mérito de personas de menos de 40 años que hayan alcanzado logros destacados. Un total de 20 investigadores, la mitad de menos de 40 años, han recibido este lunes su galardón. En esta edición, la mitad de todos los premiados y premiadas trabajan en instituciones científicas de Catalunya.

La entrega de premios ha tenido lugar en el Palau de Pedralbes, donde, sobre las 12.30 horas del mediodía, han recibido al Rey el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. "Barcelona se ha consolidado como uno de los principales polos de investigación del sur de Europa", ha dicho la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Morant ha destacado "otra virtud" del "liderazgo" de Barcelona: "la generosidad". "Barcelona contribuye a que España tenga una voz propia en los consensos científicos", ha dicho Morant, quien además ha subrayado que estos remios reconocen "trayectorias ejemplares". "La ciencia no es un lujo, sino un pilar de los derechos humanos. Debe ocupar un lugar central. La ciencia pública debe desarrollarse al sentido del bien común, y esa es la voz de España y de Europa", ha zanjado Morant.

Junto a ella, el president Illa ha reivindicado que "la ciencia no entiende de fronteras" y también ha sacado pecho de "los más de 33.000 investigadores" de Catalunya. "Creemos en el modelo de investigación europeo, al servicio de las personas y de la razón. Algunos países recortan en ciencia. Nosotros somos un Govern pro-ciencia", ha dicho Illa.

Barcelona, ciudad "de referencia"

Por su parte, el Rey ha calificado a Barcelona como "una ciudad de referencia en España y Europa", en la que "la ciencia, la cultura y la industria dialogan entre sí, con una clara vocación internacional". Para justificarlo, ha puesto como ejemplo la inauguración del CaixaResearch Institute el pasado 24 de abril, el primer centro de la Península Ibérica que focaliza su actividad en la investigación en la inmunología. Este nuevo centro de investigación cuenta con una inversión de 100 millones de euros, dispondrá de 20.000 metros cuadrados dedicados a la inmunología y prevé acoger, cuando llegue a su máxima expansión, hasta 500 profesionales, 425 de ellos científicos.

"El propósito de poner el conocimiento al servicio de la sociedad es el que hoy, en la complejidad que vivimos, adquiere un relieve singular", ha subrayado el monarca, quien ha alertado de que esta época de "transformaciones profundas" afecta a aspectos como "la seguridad, la energía, la salud, el entorno rural o la tecnología". Además, destacado la figura del catalán Narcís Monturiol, que diseñó en el siglo XIX un submarino pionero, una "idea adelantada a su tiempo" que no pasó de la fase experimental al no tener apoyo económico. "El talento por sí solo no basta. Necesita ser acompañado, apoyado, sostenido y reconocido. Y ello no es posible sin personas e instituciones", ha dicho Felipe VI.

Los investigadores premiados

Los galardones, dotados con 30.000 euros para cada modalidad, distinguen a aquellas personas investigadoras de España que destacan por su trayectoria y relevancia internacional y reconocen el mérito de jóvenes -de hasta 40 años- que hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras investigadoras.

En esta edición, los premiados han sobresalido en campos de investigación centrados en la biología molecular, la genómica, la ingeniería aplicada, el estudio de los ecosistemas, la física, la química, las matemáticas, la inteligencia artificial o las ciencias sociales, entre otras áreas.

Los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación son: Andrés Aguilera López, María Pau Ginebra Molins, Ignacio De la Torre Sainz, Josep Dalmau Obrador, Ana María Traveset Vilaginés, Juan García-Bellido Capdevila, María del Carme Rovira Virgili, María Soledad Martín González, Nuria María Oliver Ramírez y Montserrat Guillen Estany.

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