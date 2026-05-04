El Rey preside en Barcelona la entrega de los Premios Nacionales de Investigación: "El talento por sí solo no basta. Hace falta apoyo"

El Rey Felipe VI ha presidido este lunes en Barcelona la entrega, por parte del Ministerio de Ciencia, de los Premios Nacionales de Investigación 2025. En su intervención, Felipe VI —que estuvo en Barcelona hace apenas dos semanas para inaugurar el CaixaResearch Institute, centro especializado en inmunología— ha reivindicado la necesidad de que el "talento científico" sea "acompañado, apoyado, sostenido y reconocido" tanto por "personas" e "instituciones". Los galardones, dotados con 30.000 euros cada uno, reconocen a aquellos investigadores que destacan por su trayectoria y relevancia internacional en sus respectivas áreas, así como el mérito de personas de menos de 40 años que hayan alcanzado logros destacados. Un total de 20 investigadores, la mitad de menos de 40 años, han recibido este lunes su galardón. En esta edición, la mitad de todos los premiados y premiadas trabajan en instituciones científicas de Catalunya.

La entrega de premios ha tenido lugar en el Palau de Pedralbes, donde, sobre las 12.30 horas del mediodía, han recibido al Rey el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. "Barcelona se ha consolidado como uno de los principales polos de investigación del sur de Europa", ha dicho la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Morant ha destacado "otra virtud" del "liderazgo" de Barcelona: "la generosidad". "Barcelona contribuye a que España tenga una voz propia en los consensos científicos", ha dicho Morant, quien además ha subrayado que estos remios reconocen "trayectorias ejemplares". "La ciencia no es un lujo, sino un pilar de los derechos humanos. Debe ocupar un lugar central. La ciencia pública debe desarrollarse al sentido del bien común, y esa es la voz de España y de Europa", ha zanjado Morant. Junto a ella, el president Illa ha reivindicado que "la ciencia no entiende de fronteras" y también ha sacado pecho de "los más de 33.000 investigadores" de Catalunya. "Creemos en el modelo de investigaciñon europeo, al servicio de las personas y de la razón. Algunos países recortan en ciencia. Nosotros somos un Govern pro-ciencia", ha dicho Illa.

Por su parte, el Rey ha calificado a Barcelona como "una ciudad de referencia en España y Europa", en la que "la ciencia, la cultura y la industria dialogan entre sí, con una clara vocación internacional". El Rey ha destacado la figura del catalán Narcís Monturiol, que diseñó en el siglo XIX un submarino pionero, una "idea adelantada a su tiempo" que no pasó de la fase experimental al no tener apoyo económico. "El talento por sí solo no basta. Necesita ser acompañado, apoyado, sostenido y reconocido. Y ello no es posible sin personas e instituciones", ha dicho Felipe VI.

El Rey ha destacado también la "trayectoria" de los premiados y su capacidad par "dar forma al saber" y "compromiso" de hacer una sociedad "mejor".

¿Qué son Premios Nacionales de Investigación?

Los Premios Nacionales de Investigación fueron creados en 1982 con la convocatoria del Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal y posteriormente se han ido creando otras modalidades, todas ellas con nombres de investigadores ilustres, excelentes en su área de conocimiento. En la actualidad existen 10 modalidades con diferentes ámbitos del conocimiento. Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes dirigidos a poner en valor el trabajo sobresaliente y las contribuciones científicas de personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años.

Los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación 2025 son: Andrés Aguilera López, Maria Pau Ginebra Virgili, Maria Soledad Martín González, Núria Maria Oliver Ramírez y Montserrat Guillén Estany.

Además, por primera vez, una mujer ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles en la modalidad de ciencia y tecnología químicas, que ha recaído en Maria del Carme Rovira Virgili, profesora de investigación de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) en el Departamento de Química de la Universitat de Barcelona (UB). De hecho, en la convocatoria de 2025 se ha consolidado la paridad en las candidaturas, ya que el 55% han sido mujeres. Además, seis de los diez Premios Nacionales de Investigación han recaído en investigadoras, una cifra histórica.

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Por otro lado, los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, que reconocen el mérito de las personas investigadoras españolas con una edad máxima de 40 años y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras, son: Arnau Sebé i Pedrós Martínez Pérez, Jesús Campos Manzano, Fernando Manuel Moreno Navarro, Jezabel Curbelo Hernández y Enrique Hernández Pérez.