Estudios científicos
El Zoo de Barcelona financia con más de 52.000 euros proyectos de cuatro investigadoras
A la convocatoria de la fundación se han presentado un total de 29 solicitudes de financiación
La Fundació Barcelona Zoo subvencionará con 52.817 euros cuatro proyectos de jóvenes investigadoras, que se encuentran en su etapa predoctoral o postdoctoral, para que desarrollen sus trabajo sobre fauna y hábitat animal en el Mediterráneo y sobre bienestar animal.
La sociedad municipal BSM, gestora del zoo de Barcelona, informa este sábado en un comunicado de que las ayudas de la fundación de ese centro buscan promocionar el conocimiento e impulsar la preservación de la biodiversidad.
A esta convocatoria de la fundación, la decimoséptima para este tipo de ayudas- se han presentado 29 solicitudes de financiación, de las que se han seleccionado cuatro, todas impulsadas por jóvenes mujeres investigadoras.
Las propuestas de las investigadoras están relacionadas con los hábitats y la fauna en el Mediterráneo y el bienestar animal, trabajos que, según la fundación, "contribuyen a profundizar en el conocimiento y la preservación de la biodiversidad".
Otro de los estudios seleccionados analiza la presencia, la circulación y el riesgo para la conservación de los virus de la gripe aviar en carnívoros salvajes de Catalunya, un grupo, dice la fundación, "altamente susceptible ante estas infecciones emergentes", mientras que otros se centran en monitorear y restaurar la gorgonia submarina en el litoral de Barcelona.
El tercer trabajo seleccionado estudiará la dispersión de la rata de agua en un medio natural cambiante del Mediterráneo, y el cuarto investigará sobre los principales riesgos toxicológicos e infecciosos del buitre negro.
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